Атака Росії на Харків — під завалами знайшли тіло жінки

Близько 03:00 3 січня міський голова Харкова Ігор Терехов офіційно підтвердив, що у місті під завалами зруйнованого Росією будинку знайшли тіло жінки. Таким чином наразі відомо про щонайменше двох жертв ворожого удару по Харкову, який стався 2 січня, а також 30 постраждалих.