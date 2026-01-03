Атака Росії на Харків — під завалами знайшли тіло жінки

Близько 03:00 3 січня міський голова Харкова Ігор Терехов офіційно підтвердив, що у місті під завалами зруйнованого Росією будинку знайшли тіло жінки. Таким чином наразі відомо про щонайменше двох жертв ворожого удару по Харкову, який стався 2 січня, а також 30 постраждалих.
Головні тези:
- Місцева влада та рятувальні служби активно працюють на місці події для забезпечення допомоги усім постраждалим.
- Кількість загиблих та потерпілих може зрости.
Наслідки атаки Росії на Харків — що відомо
За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Як уже згадувалося раніше, 2 січня російські загарбники завдали удару по житловому багатоповерховому будинку у Харкові.
Місцева влада одразу заявила про значні руйнування та велику кількість постраждалих.
Уже вночі рятувальники відшукали тіло хлопчика під завалами будинку у Харкові.
Він також уточнив, що дитині було 3 роки.
На новий ворожий удар одразу відреагував український лідер Володимир Зеленський.
