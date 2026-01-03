Атака Росії на Харків — під завалами знайшли тіло жінки
Атака Росії на Харків — під завалами знайшли тіло жінки

Ігор Терехов
Наслідки атаки Росії на Харків - що відомо
Read in English

Близько 03:00 3 січня міський голова Харкова Ігор Терехов офіційно підтвердив, що у місті під завалами зруйнованого Росією будинку знайшли тіло жінки. Таким чином наразі відомо про щонайменше двох жертв ворожого удару по Харкову, який стався 2 січня, а також 30 постраждалих. 

Головні тези:

  • Місцева влада та рятувальні служби активно працюють на місці події для забезпечення допомоги усім постраждалим.
  • Кількість загиблих та потерпілих може зрости.

Наслідки атаки Росії на Харків — що відомо

Під завалами зруйнованого будинку знайдено ще одне тіло: за попередньою інформацією — жіноче.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як уже згадувалося раніше, 2 січня російські загарбники завдали удару по житловому багатоповерховому будинку у Харкові.

Місцева влада одразу заявила про значні руйнування та велику кількість постраждалих.

Уже вночі рятувальники відшукали тіло хлопчика під завалами будинку у Харкові.

За попередньою інформацією, під завалами знайдено загиблого хлопчика. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю, — повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він також уточнив, що дитині було 3 роки.

На новий ворожий удар одразу відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

