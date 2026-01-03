Атака России на Харьков — под завалами нашли тело женщины
Атака России на Харьков — под завалами нашли тело женщины

Игорь Терехов
Последствия атаки России на Харьков - что известно
Около 03:00 3 января мэр Харькова Игорь Терехов официально подтвердил, что в городе под завалами разрушенного Россией дома нашли тело женщины. Таким образом, сейчас известно о по меньшей мере двух жертвах вражеского удара по Харькову, который произошел 2 января, а также 30 пострадавших.

Главные тезисы

  • Местные власти и спасательные службы активно работают на месте происшествия для обеспечения помощи всем пострадавшим.
  • Число погибших и пострадавших может возрасти.

Последствия атаки России на Харьков — что известно

Под завалами разрушенного дома найдено еще одно тело: по предварительной информации, женское.

Игорь Терехов

Игорь Терехов

Мэр Харькова

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.

Как уже упоминалось ранее, 2 января российские захватчики нанесли удар по жилому многоэтажному зданию в Харькове.

Местные власти сразу заявили о значительных разрушениях и большом количестве пострадавших.

Уже ночью спасатели нашли тело мальчика под завалами дома в Харькове.

По предварительной информации, под завалами найден погибший мальчик. Также, предварительно, под завалами ребенок находился с матерью, — сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он также уточнил, что ребенку было три года.

На новый вражеский удар отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Прямо по жилой застройке. Один из домов сильно поврежден. Сейчас продолжается спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

