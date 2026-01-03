Атака России на Харьков — под завалами нашли тело женщины

Около 03:00 3 января мэр Харькова Игорь Терехов официально подтвердил, что в городе под завалами разрушенного Россией дома нашли тело женщины. Таким образом, сейчас известно о по меньшей мере двух жертвах вражеского удара по Харькову, который произошел 2 января, а также 30 пострадавших.
Последствия атаки России на Харьков — что известно
По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.
Как уже упоминалось ранее, 2 января российские захватчики нанесли удар по жилому многоэтажному зданию в Харькове.
Местные власти сразу заявили о значительных разрушениях и большом количестве пострадавших.
Уже ночью спасатели нашли тело мальчика под завалами дома в Харькове.
Он также уточнил, что ребенку было три года.
На новый вражеский удар отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
