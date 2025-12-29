Окончание военного положения состоится после предоставления Украине гарантий безопасности — Зеленский

Украине нужны гарантии безопасности — Зеленский

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, завершится ли действие военного положения в случае перемирия.

Прежде всего мы все хотим, чтобы война закончилась. И тогда завершится действие военного положения, и именно так. Но завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский обратил внимание, что с таким соседом, как РФ, может быть риск повторной агрессии.

Что такое гарантия безопасности? Почему мы так много времени сейчас уделяем им? А это мониторинг партнеров и их присутствие. Я думаю, мы серьезно настроены, мы с партнерами это проговариваем, что… как мы сможем доработать все документы и если мы найдем все же возможности со всеми — с американцами, европейцами и союзниками — подписать 20 пунктов окончания войны… Я очень настроен, что в этот момент мы получим гарантии безопасности. То есть, не будем тратить время.

Президент пояснил, что в тот момент, когда Украина получит их (эти гарантии безопасности — ред.), "это будет для нас всех сигнал, что война закончилась".

Безусловно, на влияние этих терминов будут влиять понимание и позиция командования нашей армии. Мы это проговаривали на старте. Они должны сказать, что вся инфраструктура для этого готова для того, чтобы отменять военное положение. Поделиться

Также Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность продления американских гарантий безопасности для Украины до 30–50 лет.

Глава Украинского государства отметил, что в документах речь идет о предоставлении Украине сильных гарантий безопасности со стороны США сроком на 15 лет с возможностью их продления.

Я затронул этот вопрос с президентом (Трампом — ред.). Я сказал ему, что у нас война уже идет почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии безопасности были длиннее. И я ему сказал, что мы очень хотели бы рассмотреть возможность 30-40-50 лет. Тогда это будет историческое решение президента Трампа.

По его словам, президент США ответил, что примет это предложение к рассмотрению.