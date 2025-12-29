Окончание военного положения состоится после предоставления Украине гарантий безопасности — Зеленский

Война РФ против Украины завершится, когда украинское государство получит гарантии безопасности.
Главные тезисы
- Важное условие для окончания военного положения в Украине - предоставление гарантий безопасности.
- Подписание 20 пунктов окончания войны и гарантий безопасности от партнеров является ключевым этапом в разрешении конфликта на востоке Украины.
- Президент Украины обсуждает возможность продления американских гарантий безопасности для Украины на 30-50 лет.
Украине нужны гарантии безопасности — Зеленский
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, завершится ли действие военного положения в случае перемирия.
Зеленский обратил внимание, что с таким соседом, как РФ, может быть риск повторной агрессии.
Что такое гарантия безопасности? Почему мы так много времени сейчас уделяем им? А это мониторинг партнеров и их присутствие. Я думаю, мы серьезно настроены, мы с партнерами это проговариваем, что… как мы сможем доработать все документы и если мы найдем все же возможности со всеми — с американцами, европейцами и союзниками — подписать 20 пунктов окончания войны… Я очень настроен, что в этот момент мы получим гарантии безопасности. То есть, не будем тратить время.
Президент пояснил, что в тот момент, когда Украина получит их (эти гарантии безопасности — ред.), "это будет для нас всех сигнал, что война закончилась".
Также Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность продления американских гарантий безопасности для Украины до 30–50 лет.
Глава Украинского государства отметил, что в документах речь идет о предоставлении Украине сильных гарантий безопасности со стороны США сроком на 15 лет с возможностью их продления.
Я затронул этот вопрос с президентом (Трампом — ред.). Я сказал ему, что у нас война уже идет почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии безопасности были длиннее. И я ему сказал, что мы очень хотели бы рассмотреть возможность 30-40-50 лет. Тогда это будет историческое решение президента Трампа.
По его словам, президент США ответил, что примет это предложение к рассмотрению.
