На послевоенное восстановление Украины нужно до 800 млрд долл — Зеленский

Источник:  Суспільне

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон формируют "дорожную карту процветания" до 2040 года, охватывающую инвестиционное соглашение, экономический рост и долгосрочную безопасность Украины. Также, по его словам, на послевоенное восстановление нужно около 800 миллиардов долларов.

Главные тезисы

  • Украине необходимо до 800 миллиардов долларов на послевоенное восстановление, по словам президента Зеленского.
  • Формируется дорожная карта процветания до 2040 года, включающая инвестиционные соглашения и обеспечение безопасности страны.
  • Планируется создание фондов восстановления, инвестиционного развития, а также американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Зеленский назвал сумму, необходимую для послевоенного восстановления Украины

Глава государства отметил, что после проведенных встреч в США вопросы экономики, безопасности и возможных компромиссов могут обсуждаться более широко — с участием всей переговорной команды.

Об экономике там много у нас планов. Главные аспекты и направления — это наши национальные цели: ожидаемая продолжительность жизни, возвращение беженцев, это новые рабочие места, это также гарантии безопасности, далее — направление доступа к рынкам и вступление в Европейский Союз. У нас есть цели и стратегия макроэкономической стабильности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, сейчас украинские власти оценивают, что на послевоенное восстановление нужно "где-то 700-800 миллиардов" долларов. Глава государства отметил, что "есть стратегия на большую сумму", но, мол, он пока "не хочет об этом подробнее говорить".

На мой взгляд, важно, что у нас есть общее видение с Америкой, что у нас будет создано несколько фондов. Будет фонд восстановления Украины, будет суверенная инвестиционная платформа Украины, фонд развития Украины, фонд роста и возможностей Украины. И мы планируем, чтобы у нас был американо-украинский инвестиционный фонд восстановления. А также проговаривают группы вопросы фонда человеческого капитала и поддержки возврата.

