На послевоенное восстановление Украины нужно до 800 млрд долл — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон формируют "дорожную карту процветания" до 2040 года, охватывающую инвестиционное соглашение, экономический рост и долгосрочную безопасность Украины. Также, по его словам, на послевоенное восстановление нужно около 800 миллиардов долларов.
Главные тезисы
- Украине необходимо до 800 миллиардов долларов на послевоенное восстановление, по словам президента Зеленского.
- Формируется дорожная карта процветания до 2040 года, включающая инвестиционные соглашения и обеспечение безопасности страны.
- Планируется создание фондов восстановления, инвестиционного развития, а также американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Зеленский назвал сумму, необходимую для послевоенного восстановления Украины
Глава государства отметил, что после проведенных встреч в США вопросы экономики, безопасности и возможных компромиссов могут обсуждаться более широко — с участием всей переговорной команды.
По его словам, сейчас украинские власти оценивают, что на послевоенное восстановление нужно "где-то 700-800 миллиардов" долларов. Глава государства отметил, что "есть стратегия на большую сумму", но, мол, он пока "не хочет об этом подробнее говорить".
