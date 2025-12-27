На послевоенное восстановление Украины нужно до 800 млрд долл — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон формируют "дорожную карту процветания" до 2040 года, охватывающую инвестиционное соглашение, экономический рост и долгосрочную безопасность Украины. Также, по его словам, на послевоенное восстановление нужно около 800 миллиардов долларов.

Зеленский назвал сумму, необходимую для послевоенного восстановления Украины

Глава государства отметил, что после проведенных встреч в США вопросы экономики, безопасности и возможных компромиссов могут обсуждаться более широко — с участием всей переговорной команды.

Об экономике там много у нас планов. Главные аспекты и направления — это наши национальные цели: ожидаемая продолжительность жизни, возвращение беженцев, это новые рабочие места, это также гарантии безопасности, далее — направление доступа к рынкам и вступление в Европейский Союз. У нас есть цели и стратегия макроэкономической стабильности. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, сейчас украинские власти оценивают, что на послевоенное восстановление нужно "где-то 700-800 миллиардов" долларов. Глава государства отметил, что "есть стратегия на большую сумму", но, мол, он пока "не хочет об этом подробнее говорить".