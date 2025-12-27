Зеленский раскрыл новое абсурдное требование Путина

По словам главы государства Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы украинцы на временно оккупированных территориях и РФ приняли участие в украинских выборах или референдуме.
Главные тезисы
- Путин делает все возможное, чтобы убедить мир в “нелегитимности” украинской власти.
- Зеленский призывает мир не поддаваться на манипуляции Кремля.
Путин хочет влиять на ход украинских выборов и референдума
Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что крайне важно присутствие наблюдателей.
Однако, как оказалось, Путин уже приказал сделать все возможное, чтобы была возможность голосовать у находящихся на территории России украинцев, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.
На этом фоне глава государства обратил внимание на то, что страна-агрессорка РФ сама нелегитимна и именно поэтому хочет направлять месседжи относительно "нелегитимности" украинской власти.
