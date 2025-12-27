Зеленский раскрыл новое абсурдное требование Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский раскрыл новое абсурдное требование Путина

Путин хочет влиять на ход украинских выборов и референдума
Read in English
Читати українською
Источник:  Европейская правда

По словам главы государства Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы украинцы на временно оккупированных территориях и РФ приняли участие в украинских выборах или референдуме.

Главные тезисы

  • Путин делает все возможное, чтобы убедить мир в “нелегитимности” украинской власти.
  • Зеленский призывает мир не поддаваться на манипуляции Кремля.

Путин хочет влиять на ход украинских выборов и референдума

Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что крайне важно присутствие наблюдателей.

Однако, как оказалось, Путин уже приказал сделать все возможное, чтобы была возможность голосовать у находящихся на территории России украинцев, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Зачем они это делают? Задача так и стоит — обязательно поднимать этот вопрос, что там живет большое количество людей, и они имеют право на голосование для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает эти выборы. Как вы видите, России все равно как донести месседж относительно нелегитимности украинской власти. Я всегда об этом говорю.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства обратил внимание на то, что страна-агрессорка РФ сама нелегитимна и именно поэтому хочет направлять месседжи относительно "нелегитимности" украинской власти.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Зеленского и Трампа — в ЕС началась паника
Лидеры Европы готовятся к худшим сценариям в преддверии встречи Зеленского и Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах с США
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина еще на 2 месяца заблокировала экспорт российского бензина и дизеля
Украина продолжает добивать экономику России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?