Зеленский раскрыл новое абсурдное требование Путина

По словам главы государства Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы украинцы на временно оккупированных территориях и РФ приняли участие в украинских выборах или референдуме.

Путин хочет влиять на ход украинских выборов и референдума

Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на то, что крайне важно присутствие наблюдателей.

Однако, как оказалось, Путин уже приказал сделать все возможное, чтобы была возможность голосовать у находящихся на территории России украинцев, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Зачем они это делают? Задача так и стоит — обязательно поднимать этот вопрос, что там живет большое количество людей, и они имеют право на голосование для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает эти выборы. Как вы видите, России все равно как донести месседж относительно нелегитимности украинской власти. Я всегда об этом говорю. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства обратил внимание на то, что страна-агрессорка РФ сама нелегитимна и именно поэтому хочет направлять месседжи относительно "нелегитимности" украинской власти.