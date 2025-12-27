Зеленський розкрив нову абсурдну вимогу Путіна

За словами глави держави Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб українці на тимчасово окупованих територіях та у РФ взяли участь в українських виборах або референдумі.

Путін хоче впливати на хід українських виборів і референдуму

Володимир Зеленський вкотре звернув увагу на те, що вкрай важливою є присутність спостерігачів.

Однак, як виявилося, Путін вже наказав зробити все, щоби була можливість голосувати у українців, які знаходяться на території Росії, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України Росією.

Для чого вони це роблять? Завдання так і стоїть — обов'язково піднімати це питання, що там живе велика кількість людей, і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів. Як ви бачите, Росії все одно, яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади. Я завжди про це говорю. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ сама є нелегітимною і саме тому хоче надсилати меседжі відповідні щодо “нелегітимності” української влади.