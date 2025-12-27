Зеленський розкрив нову абсурдну вимогу Путіна

За словами глави держави Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб українці на тимчасово окупованих територіях та у РФ взяли участь в українських виборах або референдумі.
Головні тези:
- Путін робить все можливе, щоб переконати світ у “нелегітимності” української влади.
- Зеленський закликає світ не піддаватися на маніпуляції Кремля.
Путін хоче впливати на хід українських виборів і референдуму
Володимир Зеленський вкотре звернув увагу на те, що вкрай важливою є присутність спостерігачів.
Однак, як виявилося, Путін вже наказав зробити все, щоби була можливість голосувати у українців, які знаходяться на території Росії, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України Росією.
На цьому тлі глава держави звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ сама є нелегітимною і саме тому хоче надсилати меседжі відповідні щодо “нелегітимності” української влади.
