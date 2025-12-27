Не вижу готовности Китая присоединиться к мирному треку — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не видит готовности Китая присоединиться к мирному треку. По его словам, Китай наоборот увеличил объем импорта российских энергоресурсов.

Китай продолжает закупать нефть у России — Зеленский

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Я не вижу пока готовности Китая присоединиться к мирному треку. Мы всегда хотели, чтобы Китай — а он может, способен — давил на Россию по поводу остановки этой войны. Китай этого не сделал, к сожалению. Китай наоборот увеличил объем импорта российских энергоресурсов. Сегодня Китай — крупнейший импортер, а мы знаем, куда идут эти деньги. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну:

Вот такая сегодня, к сожалению, роль Китая.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года Украина примет еще несколько санкционных решений против российских субъектов, а также лиц, способствующих агрессии. В санкционные списки войдут не только граждане России, но и других государств, в частности Китая.