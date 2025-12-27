Не вижу готовности Китая присоединиться к мирному треку — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не видит готовности Китая присоединиться к мирному треку. По его словам, Китай наоборот увеличил объем импорта российских энергоресурсов.
Главные тезисы
- Зеленский заявил о необходимости, чтобы Китай оказывал давление на Россию в связи с войной против Украины
- Увеличение объема импорта российских энергоресурсов Китаем становится препятствием для разрешения конфликта
- Президент планирует принять новые санкционные решения до конца года против российских и других лиц, включая из Китая
- Деньги от импорта энергоресурсов российской Федерации, по словам Зеленского, направляются на ведение войны
- Заявление президента Украины вызвало волну обсуждений отношений между Китаем, Россией и Украиной и их влияния на мировую политику
Китай продолжает закупать нефть у России — Зеленский
Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну:
Вот такая сегодня, к сожалению, роль Китая.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года Украина примет еще несколько санкционных решений против российских субъектов, а также лиц, способствующих агрессии. В санкционные списки войдут не только граждане России, но и других государств, в частности Китая.
