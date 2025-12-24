Съемки китайскими спутниками коррелируют с попаданиями РФ по объектам энергетики Украины — Зеленский
Съемки китайскими спутниками коррелируют с попаданиями РФ по объектам энергетики Украины — Зеленский

Китай может помогать России спутниковыми снимками. Съемки китайских спутников совпадали с ударами по конкретным энергетическим объектам Украины.

Главные тезисы

  • Съемки китайских спутников совпадали с ударами по конкретным энергетическим объектам Украины.
  • Иващенко рассказал Зеленскому о том, что Россия пытается выводить свои энергетические компании из-под санкций.

Зеленский отметил совпадение российских обстрелов и китайских спутниковых съемок Украины

По словам Зеленского, ему сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

В частности, Иващенко рассказал Зеленскому о том, что Россия пытается выводить свои энергетические компании из-под санкций. Для этого Москва употребляет других временных управляющих, много фиктивных юридических схем.

Все это отслеживаем и будем общаться с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям.

Вторым вопросом, который Зеленский обсудил с Иващенко, было размещение баллистической ракеты средней дальности "Лещина" в Беларуси.

Разведка получила больше деталей на этот счет, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах. Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия представляет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов.

Также Иващенко доложил президенту о состоянии российского военного производства и сотрудничестве с компаниями и субъектами других стран.

Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут давать данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики.

По его словам, эта деятельность позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными и делать подходы к дипломатии менее серьезными. Зеленский заверил, что пообщается с партнерами по этому поводу.

