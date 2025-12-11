Китай провел первые испытания сверхбольшого "авианосца дронов"

Китай совершил первый полет "Цзютянь" - сверхбольшого беспилотника, который в стране уже называют "летающим авианосцем дронов". Bloomberg отметил, что испытания прошли в провинции Шэньси.
Главные тезисы
- Китай провел первые успешные испытания сверхбольшого беспилотника Цзютянь, который считается “авианосцем дронов”.
- Развитие беспилотных систем является приоритетной стратегией для повышения обороноспособности Китая и его геополитического влияния.
- Беспилотник может перевозить до шести тонн вооружения, включая ракеты и беспилотников-камикадзе, что делает его мощной платформой в оборонной сфере.
Китайский "авианосец дронов" совершил первый полет
Беспилотник "Цзютянь" ("Девять небес") сравнивают с авианосцем из-за его способности запускать большое количество беспилотников и ракет. Это самая известная платформа такого типа в мире. Машина может перевозить до шести тонн вооружения, имеет восемь точек подвески для управляемых бомб, ракет "воздух-воздух", противокорабельных ракет и даже беспилотников-камикадзе.
"Цзютянь" впервые показали на авиасалоне в Чжухае в прошлом году. Беспилотник производит государственная компания Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd.
Прежде, чем его поставят на вооружение Народно-освободительной армии, самолет должен пройти ряд дополнительных испытаний.
Китай активизирует развитие беспилотных систем, параллельно демонстрируя новое вооружение — от десантных кораблей до боевых дронов, представленных на параде в Пекине в сентябре с участием Си Цзиньпина. Так, Пекин продолжает курс на укрепление своего военного потенциала и соперничество с США.
Новый "авианосец дронов" должен стать одной из самых мощных платформ Пекина в сфере беспилотных вооружений.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-