Китай провел первые испытания сверхбольшого "авианосца дронов"

Китай совершил первый полет "Цзютянь" - сверхбольшого беспилотника, который в стране уже называют "летающим авианосцем дронов". Bloomberg отметил, что испытания прошли в провинции Шэньси.

Китайский "авианосец дронов" совершил первый полет

Беспилотник "Цзютянь" ("Девять небес") сравнивают с авианосцем из-за его способности запускать большое количество беспилотников и ракет. Это самая известная платформа такого типа в мире. Машина может перевозить до шести тонн вооружения, имеет восемь точек подвески для управляемых бомб, ракет "воздух-воздух", противокорабельных ракет и даже беспилотников-камикадзе.

Одной из ключевых особенностей является возможность транспортировать в фюзеляже более 100 малых дронов, запускаемых роем для прорыва противовоздушной обороны противника. В то же время, эксперты отмечают, что масштаб аппарата может уменьшать его малозаметность в бою.

"Цзютянь" впервые показали на авиасалоне в Чжухае в прошлом году. Беспилотник производит государственная компания Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd.

Прежде, чем его поставят на вооружение Народно-освободительной армии, самолет должен пройти ряд дополнительных испытаний.

Китай активизирует развитие беспилотных систем, параллельно демонстрируя новое вооружение — от десантных кораблей до боевых дронов, представленных на параде в Пекине в сентябре с участием Си Цзиньпина. Так, Пекин продолжает курс на укрепление своего военного потенциала и соперничество с США.

В то же время в КНР продолжаются масштабные военные чистки. Американская разведка считает, что коррупция, в частности взяточничество в Ракетных войсках, подрывает обороноспособность и мешает амбициям Си, включая потенциальный сценарий вторжения на Тайвань.

Новый "авианосец дронов" должен стать одной из самых мощных платформ Пекина в сфере беспилотных вооружений.