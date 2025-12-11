Китай провел первые испытания сверхбольшого "авианосца дронов"
Категория
Технологии
Дата публикации

Китай провел первые испытания сверхбольшого "авианосца дронов"

авианосец
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Китай совершил первый полет "Цзютянь" - сверхбольшого беспилотника, который в стране уже называют "летающим авианосцем дронов". Bloomberg отметил, что испытания прошли в провинции Шэньси.

Главные тезисы

  • Китай провел первые успешные испытания сверхбольшого беспилотника Цзютянь, который считается “авианосцем дронов”.
  • Развитие беспилотных систем является приоритетной стратегией для повышения обороноспособности Китая и его геополитического влияния.
  • Беспилотник может перевозить до шести тонн вооружения, включая ракеты и беспилотников-камикадзе, что делает его мощной платформой в оборонной сфере.

Китайский "авианосец дронов" совершил первый полет

Беспилотник "Цзютянь" ("Девять небес") сравнивают с авианосцем из-за его способности запускать большое количество беспилотников и ракет. Это самая известная платформа такого типа в мире. Машина может перевозить до шести тонн вооружения, имеет восемь точек подвески для управляемых бомб, ракет "воздух-воздух", противокорабельных ракет и даже беспилотников-камикадзе.

Одной из ключевых особенностей является возможность транспортировать в фюзеляже более 100 малых дронов, запускаемых роем для прорыва противовоздушной обороны противника. В то же время, эксперты отмечают, что масштаб аппарата может уменьшать его малозаметность в бою.

"Цзютянь" впервые показали на авиасалоне в Чжухае в прошлом году. Беспилотник производит государственная компания Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd.

Прежде, чем его поставят на вооружение Народно-освободительной армии, самолет должен пройти ряд дополнительных испытаний.

Китай активизирует развитие беспилотных систем, параллельно демонстрируя новое вооружение — от десантных кораблей до боевых дронов, представленных на параде в Пекине в сентябре с участием Си Цзиньпина. Так, Пекин продолжает курс на укрепление своего военного потенциала и соперничество с США.

В то же время в КНР продолжаются масштабные военные чистки. Американская разведка считает, что коррупция, в частности взяточничество в Ракетных войсках, подрывает обороноспособность и мешает амбициям Си, включая потенциальный сценарий вторжения на Тайвань.

Новый "авианосец дронов" должен стать одной из самых мощных платформ Пекина в сфере беспилотных вооружений.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай отказывается от любимого сорта нефти РФ
Санкции США ударили и по РФ, и по Китаю
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай пугает мир глобальным ядерным конфликтом на фоне заявлений Трампа
Китай
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай покупает нефть РФ с рекордными скидками на фоне западных санкций
нефть РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?