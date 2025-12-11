Китай провів перші випробування надвеликого "авіаносця дронів"

Китай здійснив перший політ "Цзютянь" — надвеликого безпілотника, який у країні вже називають "літаючим авіаносцем дронів". Bloomberg зазначив, що випробування відбулися у провінції Шеньсі.
Головні тези:
- Китай успішно здійснив перший політ “Цзютянь” — надвеликого безпілотника, що може перевозити велику кількість безпілотників та різноманітне озброєння.
- Розвиток безпілотних систем в Китаї — пріоритетна стратегія для підвищення обороноздатності країни та її геополітичного впливу.
Китайський “авіаносець дронів” здійснив перший політ
Безпілотник "Цзютянь" ("Дев’ять небес") порівнюють з авіаносцем через його здатність запускати велику кількість безпілотників і ракет. Це найбільша відома платформа такого типу у світі. Машина може перевозити до шести тонн озброєння, має вісім точок підвіски для керованих бомб, ракет "повітря-повітря", протикорабельних ракет та навіть безпілотників-камікадзе.
"Цзютянь" уперше показали на авіасалоні в Чжухаї торік. Безпілотник виробляє державна компанія Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd.
Перш ніж його поставлять на озброєння Народно-визвольної армії, літак має пройти низку додаткових випробувань.
Китай активізує розвиток безпілотних систем, паралельно демонструючи нове озброєння — від десантних кораблів до бойових дронів, представлених на параді в Пекіні у вересні за участі Сі Цзіньпіна. Так Пекін продовжує курс на зміцнення свого військового потенціалу та суперництво зі США.
Новий "авіаносець дронів" має стати однією з найпотужніших платформ Пекіна у сфері безпілотних озброєнь.
