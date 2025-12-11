Китай провів перші випробування надвеликого "авіаносця дронів"

Китай здійснив перший політ "Цзютянь" — надвеликого безпілотника, який у країні вже називають "літаючим авіаносцем дронів". Bloomberg зазначив, що випробування відбулися у провінції Шеньсі.

Китайський “авіаносець дронів” здійснив перший політ

Безпілотник "Цзютянь" ("Дев’ять небес") порівнюють з авіаносцем через його здатність запускати велику кількість безпілотників і ракет. Це найбільша відома платформа такого типу у світі. Машина може перевозити до шести тонн озброєння, має вісім точок підвіски для керованих бомб, ракет "повітря-повітря", протикорабельних ракет та навіть безпілотників-камікадзе.

Однією з ключових особливостей є можливість транспортувати у фюзеляжі понад 100 малих дронів, які запускаються роєм для прориву протиповітряної оборони противника. Водночас експерти зазначають, що масштаб апарата може зменшувати його малопомітність у бою.

"Цзютянь" уперше показали на авіасалоні в Чжухаї торік. Безпілотник виробляє державна компанія Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd.

Перш ніж його поставлять на озброєння Народно-визвольної армії, літак має пройти низку додаткових випробувань.

Китай активізує розвиток безпілотних систем, паралельно демонструючи нове озброєння — від десантних кораблів до бойових дронів, представлених на параді в Пекіні у вересні за участі Сі Цзіньпіна. Так Пекін продовжує курс на зміцнення свого військового потенціалу та суперництво зі США.

Водночас у КНР тривають масштабні військові чистки. Американська розвідка вважає, що корупція, зокрема хабарництво у Ракетних військах, підриває обороноздатність і заважає амбіціям Сі, включно з потенційним сценарієм вторгнення на Тайвань.

Новий "авіаносець дронів" має стати однією з найпотужніших платформ Пекіна у сфері безпілотних озброєнь.