Китай провів перші випробування надвеликого "авіаносця дронів"
Категорія
Технології
Дата публікації

Китай провів перші випробування надвеликого "авіаносця дронів"

Китай
Джерело:  Bloomberg

Китай здійснив перший політ "Цзютянь" — надвеликого безпілотника, який у країні вже називають "літаючим авіаносцем дронів". Bloomberg зазначив, що випробування відбулися у провінції Шеньсі.

Головні тези:

  • Китай успішно здійснив перший політ “Цзютянь” — надвеликого безпілотника, що може перевозити велику кількість безпілотників та різноманітне озброєння.
  • Розвиток безпілотних систем в Китаї — пріоритетна стратегія для підвищення обороноздатності країни та її геополітичного впливу.

Китайський “авіаносець дронів” здійснив перший політ

Безпілотник "Цзютянь" ("Дев’ять небес") порівнюють з авіаносцем через його здатність запускати велику кількість безпілотників і ракет. Це найбільша відома платформа такого типу у світі. Машина може перевозити до шести тонн озброєння, має вісім точок підвіски для керованих бомб, ракет "повітря-повітря", протикорабельних ракет та навіть безпілотників-камікадзе.

Однією з ключових особливостей є можливість транспортувати у фюзеляжі понад 100 малих дронів, які запускаються роєм для прориву протиповітряної оборони противника. Водночас експерти зазначають, що масштаб апарата може зменшувати його малопомітність у бою.

"Цзютянь" уперше показали на авіасалоні в Чжухаї торік. Безпілотник виробляє державна компанія Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd.

Перш ніж його поставлять на озброєння Народно-визвольної армії, літак має пройти низку додаткових випробувань.

Китай активізує розвиток безпілотних систем, паралельно демонструючи нове озброєння — від десантних кораблів до бойових дронів, представлених на параді в Пекіні у вересні за участі Сі Цзіньпіна. Так Пекін продовжує курс на зміцнення свого військового потенціалу та суперництво зі США.

Водночас у КНР тривають масштабні військові чистки. Американська розвідка вважає, що корупція, зокрема хабарництво у Ракетних військах, підриває обороноздатність і заважає амбіціям Сі, включно з потенційним сценарієм вторгнення на Тайвань.

Новий "авіаносець дронів" має стати однією з найпотужніших платформ Пекіна у сфері безпілотних озброєнь.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Китай відмовляється від улюбленого сорту нафти РФ
Санкцій США вдарили і по РФ, і по Китаю
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай лякає світ глобальним ядерним конфліктом на тлі заяв Трампа
Китай
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Китай купує нафту РФ з рекордними знижками на тлі західних санкцій
нафта

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?