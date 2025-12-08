Китай купує нафту РФ з рекордними знижками на тлі західних санкцій

За даними Генеральної митної адміністрації, найбільший імпортер нафти у світі в листопаді імпортував 50,89 млн метричних тонн нафти, що еквівалентно 12,38 млн барелів на добу (б/д), що на 5,24% більше, ніж у жовтні.

Китай купує нафту РФ зі значними знижками

З січня по листопад Китай імпортував 521,87 млн тонн сирої нафти, що на 3,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Внутрішній попит зазнав сезонного спаду, але санкції на постачання нафти з Ірану та Росії призвели до значного зниження цін на сировину, що збільшило маржу переробки та спонукало більше нафтопереробних заводів подати заявки на попередні імпортні квоти до першої партії в 2026 році, говориться у повідомленні.

Санкції змусили робити Росію суттєві знижки на нафту для Китаю. Російська нафта далекосхідної марки ESPO із завантаженням у грудні продається зі знижкою $5-6 за барель у китайських портах, порівняно з Brent, пише також Reuters із посиланням на джерела. Поширити

Це найбільша знижка на цей сорт нафти для Китаю за всю історію спостережень, повідомляє Reuters. Ще наприкінці жовтня знижка на російську нафту ESPO становила лише $0,5-1 за барель.

При цьому деякі вантажі ESPO Blend, що були завантажені в грудні, досі не знайшли покупців, повідомляють джерела агентства, називаючи таку ситуацію незвичною.