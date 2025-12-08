Китай купує нафту РФ з рекордними знижками на тлі західних санкцій

За даними Генеральної митної адміністрації, найбільший імпортер нафти у світі в листопаді імпортував 50,89 млн метричних тонн нафти, що еквівалентно 12,38 млн барелів на добу (б/д), що на 5,24% більше, ніж у жовтні.
Головні тези:
- Китай став найбільшим імпортером російської нафти, збільшуючи обсяги закупок коштом значних знижок вартості сировини.
- Східноазіатський ринок нафти став свідком рекордної знижки цін на російську нафту ESPO для Китаю, що призвело до зростання попиту.
- Санкції на постачання нафти з Росії та Ірану спричинили значне зниження цін на сировину, що стимулює збільшення імпорту китайських нафтопереробних заводів.
Китай купує нафту РФ зі значними знижками
З січня по листопад Китай імпортував 521,87 млн тонн сирої нафти, що на 3,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Внутрішній попит зазнав сезонного спаду, але санкції на постачання нафти з Ірану та Росії призвели до значного зниження цін на сировину, що збільшило маржу переробки та спонукало більше нафтопереробних заводів подати заявки на попередні імпортні квоти до першої партії в 2026 році, говориться у повідомленні.
Це найбільша знижка на цей сорт нафти для Китаю за всю історію спостережень, повідомляє Reuters. Ще наприкінці жовтня знижка на російську нафту ESPO становила лише $0,5-1 за барель.
При цьому деякі вантажі ESPO Blend, що були завантажені в грудні, досі не знайшли покупців, повідомляють джерела агентства, називаючи таку ситуацію незвичною.
Знижки на російську нафту в Китаї зросли через падіння попиту після того, як державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі через західні санкції, а приватні гравці почали обережніше ставитися до джерел постачання сировини.
