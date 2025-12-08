Китай купує нафту РФ з рекордними знижками на тлі західних санкцій
Китай купує нафту РФ з рекордними знижками на тлі західних санкцій

Джерело:  Reuters

За даними Генеральної митної адміністрації, найбільший імпортер нафти у світі в листопаді імпортував 50,89 млн метричних тонн нафти, що еквівалентно 12,38 млн барелів на добу (б/д), що на 5,24% більше, ніж у жовтні.

Головні тези:

  • Китай став найбільшим імпортером російської нафти, збільшуючи обсяги закупок коштом значних знижок вартості сировини.
  • Східноазіатський ринок нафти став свідком рекордної знижки цін на російську нафту ESPO для Китаю, що призвело до зростання попиту.
  • Санкції на постачання нафти з Росії та Ірану спричинили значне зниження цін на сировину, що стимулює збільшення імпорту китайських нафтопереробних заводів.

Китай купує нафту РФ зі значними знижками

З січня по листопад Китай імпортував 521,87 млн тонн сирої нафти, що на 3,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Внутрішній попит зазнав сезонного спаду, але санкції на постачання нафти з Ірану та Росії призвели до значного зниження цін на сировину, що збільшило маржу переробки та спонукало більше нафтопереробних заводів подати заявки на попередні імпортні квоти до першої партії в 2026 році, говориться у повідомленні.

Санкції змусили робити Росію суттєві знижки на нафту для Китаю. Російська нафта далекосхідної марки ESPO із завантаженням у грудні продається зі знижкою $5-6 за барель у китайських портах, порівняно з Brent, пише також Reuters із посиланням на джерела.

Це найбільша знижка на цей сорт нафти для Китаю за всю історію спостережень, повідомляє Reuters. Ще наприкінці жовтня знижка на російську нафту ESPO становила лише $0,5-1 за барель.

При цьому деякі вантажі ESPO Blend, що були завантажені в грудні, досі не знайшли покупців, повідомляють джерела агентства, називаючи таку ситуацію незвичною.

Знижки на російську нафту в Китаї зросли через падіння попиту після того, як державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі через західні санкції, а приватні гравці почали обережніше ставитися до джерел постачання сировини.

