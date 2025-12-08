Китай покупает нефть РФ с рекордными скидками на фоне западных санкций
Китай покупает нефть РФ с рекордными скидками на фоне западных санкций

нефть РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

По данным Генеральной таможенной администрации, крупнейший импортер нефти в мире в ноябре импортировал 50,89 млн. метрических тонн нефти, что эквивалентно 12,38 млн. баррелей в сутки (б/д), что на 5,24% больше, чем в октябре.

Главные тезисы

  • Китай стал крупнейшим импортером российской нефти, увеличивая объемы закупок за счет значительных скидок стоимости сырья.
  • Санкции на поставку нефти из России и Ирана привели к снижению цен на сырье, стимулируя увеличение импорта китайских нефтеперерабатывающих заводов.
  • Скидки на российскую нефть ESPO для Китая достигли исторического максимума, составляя $5-6 за баррель в декабре, по сравнению с Brent.

Китай покупает нефть РФ со значительными скидками

С января по ноябрь Китай импортировал 521,87 млн тонн сырой нефти, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Внутренний спрос испытал сезонный спад, но санкции на поставки нефти из Ирана и России привели к значительному снижению цен на сырье, что увеличило маржу переработки и побудило больше нефтеперерабатывающих заводов подать заявки на предварительные импортные квоты в первую партию в 2026 году, говорится в сообщении.

Санкции вынудили делать Россию существенные скидки на нефть для Китая. Российская нефть дальневосточной марки ESPO с загрузкой в декабре продается со скидкой $5-6 за баррель в китайских портах по сравнению с Brent, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Это самая большая скидка на этот сорт нефти для Китая за всю историю наблюдений, сообщает Reuters. Еще в конце октября скидка на российскую нефть ESPO составила всего $0,5-1 за баррель.

При этом некоторые грузы ESPO Blend, загруженные в декабре, до сих пор не нашли покупателей, сообщают источники агентства, называя такую ситуацию необычной.

Скидки на российскую нефть в Китае выросли из-за падения спроса после того, как государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки из-за западных санкций, а частные игроки стали более осторожно относиться к источникам поставок сырья.

