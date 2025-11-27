Китай лякає світ глобальним ядерним конфліктом на тлі заяв Трампа
Китай лякає світ глобальним ядерним конфліктом на тлі заяв Трампа

Китай
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Китай попередив про загрозу глобального ядерного конфлікту після заяв США про відновлення випробувань ядерної зброї.

Головні тези:

  • Китай висловив занепокоєння щодо оголошень Трампа про відновлення випробувань ядерної зброї для “зрівняння” з конкурентами.
  • Заява Китаю підкреслює його намір розвивати стратегічні можливості стримування, але без участі у перегонах озброєнь.
  • Ситуація стала результатом словесних протиріч між лідерами двох найбільших ядерних держав світу.

Китай відповів на заяви Трампа щодо посилення США випробувань ядерної зброї

27 листопада озвучено зміст заяви Інформаційного управління Державної ради КНР, яка була опублікована у Білій книзі з контролю озброєнь.

У ній йдеться, що Китай занепокоєний заявами США про відновлення випробувань ядерної зброї для "зрівнювання" з конкурентами.

У заяві чітко сказано, що відновлення тестів цього виду озброєння призведе до зростання ризиків глобального ядерного конфлікту.

Китай заявив, що дотримується "надзвичайно стриманої" політики у розвитку ядерної зброї і ніколи не вступатиме у перегони ядерних озброєнь. При цьому в документі виділено, що деякі країни продовжують змінювати свою ядерну політику, нарощуючи ядерне стримування та бойові можливості.

Заява Китаю стала реакцією на слова президента США Дональда Трампа про намір відновити випробування ядерної зброї. Президент США нещодавно повідомляв, що Америка проведе такі випробування "дуже скоро".

За оцінками уряду США, хоча арсенал Китаю менший за американський і російський, однак він активно модернізується та розширюється. Востаннє Китай проводив ядерний тест у 1996 році, проте продовжує випробування ядерно-спроможних ракет та гіперзвукових боєголовок, здатних уникати перехоплення.

Нова заява Китаю підкреслює намір країни далі розвивати стратегічні можливості стримування, включно з ядерними силами, протягом наступних п’яти років, але без участі у перегонах озброєнь.

США планують відновити випробування ядерної зброї після останніх випробувань Росії ядерного підводного дрона та крилатої ракети. Щоправда, наразі невідомо, чи йдеться про реальні вибухи чи лише тести систем доставки.

