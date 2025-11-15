Трамп анонсував нові ядерні випробування у США — чому саме тепер

Президент США натякнув на швидке повернення до ядерних тестів, пояснивши це зростанням загроз з боку інших держав.

США проведуть нові ядерні випробування

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати планують у найближчій перспективі провести нові ядерні випробування.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, зазначивши, що такий крок продиктований діями інших держав.

У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і створив її частину. Я ненавидів це робити, але не було вибору. Дональд Трамп Президент США

Трамп підкреслив, що США "не можуть відставати".

Президент також заявив, що США зберігають глобальне лідерство за обсягами ядерного арсеналу. На другому місці, за його словами, перебуває Росія, а Китай "зрівняється зі США через 4–5 років". Поширити

Попри заяви про підготовку до випробувань, Трамп підкреслив, що прагне до переговорів зі світовими лідерами для зниження ядерної загрози:

Я б хотів провести денуклеаризацію. Було б чудово організувати зустріч трійки (США, Росія та КНР — ред.) лідерів, щоб скоротити ядерні арсенали.

На запитання, коли саме можуть відбутися випробування, Трамп відповів коротко: "Досить скоро".

При цьому американський лідер не уточнив, чи йдеться про повноцінне випробування з вибухом ядерної боєголовки або ж про інші типи тестів.