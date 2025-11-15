Трамп анонсував нові ядерні випробування у США — чому саме тепер

Президент США натякнув на швидке повернення до ядерних тестів, пояснивши це зростанням загроз з боку інших держав.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести нові ядерні випробування, вказавши на дії інших держав як причину для такого кроку.
- Трамп підкреслив важливість збереження глобального лідерства у ядерній області, стверджуючи, що США не можуть відставати в цьому питанні.
- Попри анонс про випробування, президент висловив готовність до переговорів з іншими світовими лідерами з метою зменшення ядерної загрози.
США проведуть нові ядерні випробування
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати планують у найближчій перспективі провести нові ядерні випробування.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, зазначивши, що такий крок продиктований діями інших держав.
Трамп підкреслив, що США "не можуть відставати".
Попри заяви про підготовку до випробувань, Трамп підкреслив, що прагне до переговорів зі світовими лідерами для зниження ядерної загрози:
Я б хотів провести денуклеаризацію. Було б чудово організувати зустріч трійки (США, Росія та КНР — ред.) лідерів, щоб скоротити ядерні арсенали.
На запитання, коли саме можуть відбутися випробування, Трамп відповів коротко: "Досить скоро".
При цьому американський лідер не уточнив, чи йдеться про повноцінне випробування з вибухом ядерної боєголовки або ж про інші типи тестів.
