Трамп анонсував нові ядерні випробування у США — чому саме тепер
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп анонсував нові ядерні випробування у США — чому саме тепер

The White House
Трамп

Президент США натякнув на швидке повернення до ядерних тестів, пояснивши це зростанням загроз з боку інших держав.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести нові ядерні випробування, вказавши на дії інших держав як причину для такого кроку.
  • Трамп підкреслив важливість збереження глобального лідерства у ядерній області, стверджуючи, що США не можуть відставати в цьому питанні.
  • Попри анонс про випробування, президент висловив готовність до переговорів з іншими світовими лідерами з метою зменшення ядерної загрози.

США проведуть нові ядерні випробування

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати планують у найближчій перспективі провести нові ядерні випробування.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, зазначивши, що такий крок продиктований діями інших держав.

У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і створив її частину. Я ненавидів це робити, але не було вибору.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп підкреслив, що США "не можуть відставати".

Президент також заявив, що США зберігають глобальне лідерство за обсягами ядерного арсеналу. На другому місці, за його словами, перебуває Росія, а Китай "зрівняється зі США через 4–5 років".

Попри заяви про підготовку до випробувань, Трамп підкреслив, що прагне до переговорів зі світовими лідерами для зниження ядерної загрози:

Я б хотів провести денуклеаризацію. Було б чудово організувати зустріч трійки (США, Росія та КНР — ред.) лідерів, щоб скоротити ядерні арсенали.

На запитання, коли саме можуть відбутися випробування, Трамп відповів коротко: "Досить скоро".

При цьому американський лідер не уточнив, чи йдеться про повноцінне випробування з вибухом ядерної боєголовки або ж про інші типи тестів.

