Трамп анонсировал новые ядерные испытания в США — почему именно теперь

Президент США намекнул на скорый возврат к ядерным тестам, объяснив это ростом угроз со стороны других государств.
Главные тезисы
- Трамп анонсировал новые ядерные испытания в США из-за увеличения угроз со стороны других государств.
- Президент подчеркнул важность сохранения глобального лидерства в ядерной области и несмотря на планы проведения испытаний, выразил готовность к переговорам для снижения ядерной угрозы.
- США планируют провести новые ядерные испытания в ближайшей перспективе, но не было точно уточнено, какого типа они будут - с взрывом ядерной боеголовки или другие.
США проведут новые ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп объявил, что США планируют в ближайшей перспективе провести новые ядерные испытания.
Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на борту Air Force One, отметив, что такой шаг продиктован действиями других государств.
Трамп подчеркнул, что США "не могут отставать".
Несмотря на заявления о подготовке к испытаниям, Трамп подчеркнул, что стремится к переговорам с мировыми лидерами для снижения ядерной угрозы:
Я хотел бы провести денуклеаризацию. Было бы здорово организовать встречу тройки (США, Россия и КНР — ред.) лидеров, чтобы сократить ядерные арсеналы.
На вопрос, когда именно могут пройти испытания, Трамп ответил коротко: "Довольно скоро".
При этом американский лидер не уточнил, идет ли речь о полноценном испытании со взрывом ядерной боеголовки или о других типах тестов.
