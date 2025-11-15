Трамп анонсировал новые ядерные испытания в США — почему именно теперь
Трамп анонсировал новые ядерные испытания в США — почему именно теперь

The White House
Трамп
Президент США намекнул на скорый возврат к ядерным тестам, объяснив это ростом угроз со стороны других государств.

Главные тезисы

  • Трамп анонсировал новые ядерные испытания в США из-за увеличения угроз со стороны других государств.
  • Президент подчеркнул важность сохранения глобального лидерства в ядерной области и несмотря на планы проведения испытаний, выразил готовность к переговорам для снижения ядерной угрозы.
  • США планируют провести новые ядерные испытания в ближайшей перспективе, но не было точно уточнено, какого типа они будут - с взрывом ядерной боеголовки или другие.

США проведут новые ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп объявил, что США планируют в ближайшей перспективе провести новые ядерные испытания.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на борту Air Force One, отметив, что такой шаг продиктован действиями других государств.

У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводятся. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто ее модернизировал и создал ее часть. Я ненавидел это делать, но не было выбора.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп подчеркнул, что США "не могут отставать".

Президент также заявил, что США сохраняют глобальное лидерство по объему ядерного арсенала. На втором месте, по его словам, находится Россия, а Китай "сравняется с США через 4-5 лет".

Несмотря на заявления о подготовке к испытаниям, Трамп подчеркнул, что стремится к переговорам с мировыми лидерами для снижения ядерной угрозы:

Я хотел бы провести денуклеаризацию. Было бы здорово организовать встречу тройки (США, Россия и КНР — ред.) лидеров, чтобы сократить ядерные арсеналы.

На вопрос, когда именно могут пройти испытания, Трамп ответил коротко: "Довольно скоро".

При этом американский лидер не уточнил, идет ли речь о полноценном испытании со взрывом ядерной боеголовки или о других типах тестов.

