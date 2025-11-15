Трамп анонсировал новые ядерные испытания в США — почему именно теперь

Президент США намекнул на скорый возврат к ядерным тестам, объяснив это ростом угроз со стороны других государств.

США проведут новые ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп объявил, что США планируют в ближайшей перспективе провести новые ядерные испытания.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на борту Air Force One, отметив, что такой шаг продиктован действиями других государств.

У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводятся. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто ее модернизировал и создал ее часть. Я ненавидел это делать, но не было выбора. Дональд Трамп Президент США

Трамп подчеркнул, что США "не могут отставать".

Президент также заявил, что США сохраняют глобальное лидерство по объему ядерного арсенала. На втором месте, по его словам, находится Россия, а Китай "сравняется с США через 4-5 лет".

Несмотря на заявления о подготовке к испытаниям, Трамп подчеркнул, что стремится к переговорам с мировыми лидерами для снижения ядерной угрозы:

Я хотел бы провести денуклеаризацию. Было бы здорово организовать встречу тройки (США, Россия и КНР — ред.) лидеров, чтобы сократить ядерные арсеналы.

На вопрос, когда именно могут пройти испытания, Трамп ответил коротко: "Довольно скоро".

При этом американский лидер не уточнил, идет ли речь о полноценном испытании со взрывом ядерной боеголовки или о других типах тестов.