Команда Трампа создала военные сценарии свержения Мадуро

Согласно данным американских журналистов, администрация президента США Дональда Трампа уже располагает несколькими агрессивными военными сценариями для свержения режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, речь идет об авиаударах, а также операциях по его захвату или ликвидации.

Трамп может уничтожить режим Мадуро

По словам инсайдеров, глава Белого дома до сих пор не принял финальное решение, однако его команда склоняется к военному сценарию.

Более того, известно, что Министерство юстиции активно ищет варианты, позволяющие действовать в обход Конгресса.

Все эти события происходят на фоне резкого обострения отношений США и Венесуэлы.

Анонимные источники журналистов утверждают, что официальный Вашингтон рассматривает самые радикальные меры по устранению Николаса Мадуро от власти.

Ключевыми сторонниками военного вмешательства являются госсекретарь Марк Рубио (который также исполняет обязанности советника по национальной безопасности) и заместитель главы администрации Трампа Стивен Миллер. Они считают, что свержение венесуэльского лидера является приоритетной задачей. Поделиться

Президент США не торопится с окончательным решением, потому что очень боится, что эта операция окажется неудачной и станет для него "позорным поражением".

Несмотря на это, Трамп до сих пор грезит потенциальным получением контроля над огромными нефтяными запасами Венесуэлы.