Команда Трампа создала военные сценарии свержения Мадуро

Согласно данным американских журналистов, администрация президента США Дональда Трампа уже располагает несколькими агрессивными военными сценариями для свержения режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, речь идет об авиаударах, а также операциях по его захвату или ликвидации.
Главные тезисы
- Дональд Трамп максимально заинтересован в нефти Венесуэлы.
- Однако он очень боится провала этой операции.
Трамп может уничтожить режим Мадуро
По словам инсайдеров, глава Белого дома до сих пор не принял финальное решение, однако его команда склоняется к военному сценарию.
Более того, известно, что Министерство юстиции активно ищет варианты, позволяющие действовать в обход Конгресса.
Все эти события происходят на фоне резкого обострения отношений США и Венесуэлы.
Анонимные источники журналистов утверждают, что официальный Вашингтон рассматривает самые радикальные меры по устранению Николаса Мадуро от власти.
Президент США не торопится с окончательным решением, потому что очень боится, что эта операция окажется неудачной и станет для него "позорным поражением".
Несмотря на это, Трамп до сих пор грезит потенциальным получением контроля над огромными нефтяными запасами Венесуэлы.
Что важно понимать, именно они являются самыми большими в мире.
