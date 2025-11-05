Команда Трампа создала военные сценарии свержения Мадуро
Категория
Мир
Дата публикации

Команда Трампа создала военные сценарии свержения Мадуро

Трамп может уничтожить режим Мадуро
Читати українською
Источник:  The New York Times

Согласно данным американских журналистов, администрация президента США Дональда Трампа уже располагает несколькими агрессивными военными сценариями для свержения режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, речь идет об авиаударах, а также операциях по его захвату или ликвидации.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп максимально заинтересован в нефти Венесуэлы.
  • Однако он очень боится провала этой операции.

Трамп может уничтожить режим Мадуро

По словам инсайдеров, глава Белого дома до сих пор не принял финальное решение, однако его команда склоняется к военному сценарию.

Более того, известно, что Министерство юстиции активно ищет варианты, позволяющие действовать в обход Конгресса.

Все эти события происходят на фоне резкого обострения отношений США и Венесуэлы.

Анонимные источники журналистов утверждают, что официальный Вашингтон рассматривает самые радикальные меры по устранению Николаса Мадуро от власти.

Ключевыми сторонниками военного вмешательства являются госсекретарь Марк Рубио (который также исполняет обязанности советника по национальной безопасности) и заместитель главы администрации Трампа Стивен Миллер. Они считают, что свержение венесуэльского лидера является приоритетной задачей.

Президент США не торопится с окончательным решением, потому что очень боится, что эта операция окажется неудачной и станет для него "позорным поражением".

Несмотря на это, Трамп до сих пор грезит потенциальным получением контроля над огромными нефтяными запасами Венесуэлы.

Что важно понимать, именно они являются самыми большими в мире.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп унизил Орбана после его уговоров касательно нефти РФ
The White House
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не позволит Украине проиграть". Как Трамп заставит Путина покориться
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп анонсировал "вечный мир" после переговоров с Си Цзиньпинем
Donald Trump
Трамп заинтриговал новым заявлением

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?