Команда Трампа створила військові сценарії повалення Мадуро
Світ
Read in English
Джерело:  The New York Times

Згідно з даними американських журналістів, адміністрація президента США Дональда Трампа вже має у своєму розпорядженні кілька агресивних військових сценаріїв для повалення режиму глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Зокрема йдеться про авіаудари, а також операції з його захоплення або ліквідації. 

Головні тези:

  • Дональд Трамп максимально зацікавлений у нафті Венесуели.
  • Однак він дуже боїться провалу цієї операції.

Трамп може знищити режим Мадуро

За словами інсайдерів, очільник Білого дому досі не ухвалив фінального рішення, однак його команда схиляється до військового сценарію.

Ба більше, відомо, що Міністерство юстиції активно шукає варіанти, що дадуть можливість діяти в обхід Конгресу.

Усі ці події відбуваються на тлі різкого загострення відносин між США та Венесуелою.

Анонімні джерела журналістів стверджують, що офіційний Вашингтон розглядає найрадикальніші заходи для усунення Ніколаса Мадуро від влади.

Ключовими прихильниками військового втручання є держсекретар Марко Рубіо (який також виконує обов'язки радника з національної безпеки) та заступник голови адміністрації Трампа Стівен Міллер. Вони вважають, що повалення венесуельського лідера є пріоритетним завданням.

Президент США не квапиться з остаточним рішенням, адже дуже боїться, що ця операція виявиться невдалою та стане для нього "ганебною поразкою".

Попри це, Трамп досі марить потенційним отриманням контролю над величезними нафтовими запасами Венесуели.

Що важливо розуміти, саме вони є найбільшими у світі.

Політика
Політика
Політика
