Китай пугает мир глобальным ядерным конфликтом на фоне заявлений Трампа

Китай предупредил об угрозе глобального ядерного конфликта после заявлений США о возобновлении испытаний ядерного оружия.

27 ноября озвучено содержание заявления Информационного управления Государственного совета КНР, которое было опубликовано в Белой книге по контролю вооружений.

В нем говорится, что Китай обеспокоен заявлениями США о возобновлении испытаний ядерного оружия для "уравнивания" с конкурентами.

В заявлении ясно сказано, что возобновление тестов этого вида вооружения приведет к росту рисков глобального ядерного конфликта.

Китай заявил, что придерживается "чрезвычайно сдержанной" политики в развитии ядерного оружия и никогда не будет вступать в гонку ядерного вооружения. При этом в документе отмечено, что некоторые страны продолжают менять свою ядерную политику, наращивая ядерное сдерживание и боевые возможности. Поделиться

Заявление Китая стало реакцией на слова президента США Дональда Трампа о намерении возобновить испытание ядерного оружия. Президент США недавно сообщал, что Америка проведет подобные испытания "очень скоро".

По оценкам правительства США, хотя арсенал Китая меньше американского и российского, однако он активно модернизируется и расширяется. В последний раз Китай проводил ядерный тест в 1996 году, однако продолжает испытания ядерно-способных ракет и гиперзвуковых боеголовок, способных избегать перехвата.

Новое заявление Китая подчеркивает намерение страны дальше развивать стратегические возможности сдерживания, включая ядерные силы, в течение следующих пяти лет, но без участия в гонках вооружений.