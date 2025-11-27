Китай пугает мир глобальным ядерным конфликтом на фоне заявлений Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Китай пугает мир глобальным ядерным конфликтом на фоне заявлений Трампа

Китай
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Китай предупредил об угрозе глобального ядерного конфликта после заявлений США о возобновлении испытаний ядерного оружия.

Главные тезисы

  • Китай выразил обеспокоенность по поводу заявлений Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия для 'уравнения' с конкурентами.
  • Китай призвал к сдержанности и заявил о намерении развивать стратегические возможности сдерживания без участия в гонках вооружений.
  • Ситуация возникла после противоречий между лидерами Китая и США в контексте ядерного вооружения.

Китай ответил на заявления Трампа об усилении США испытаний ядерного оружия

27 ноября озвучено содержание заявления Информационного управления Государственного совета КНР, которое было опубликовано в Белой книге по контролю вооружений.

В нем говорится, что Китай обеспокоен заявлениями США о возобновлении испытаний ядерного оружия для "уравнивания" с конкурентами.

В заявлении ясно сказано, что возобновление тестов этого вида вооружения приведет к росту рисков глобального ядерного конфликта.

Китай заявил, что придерживается "чрезвычайно сдержанной" политики в развитии ядерного оружия и никогда не будет вступать в гонку ядерного вооружения. При этом в документе отмечено, что некоторые страны продолжают менять свою ядерную политику, наращивая ядерное сдерживание и боевые возможности.

Заявление Китая стало реакцией на слова президента США Дональда Трампа о намерении возобновить испытание ядерного оружия. Президент США недавно сообщал, что Америка проведет подобные испытания "очень скоро".

По оценкам правительства США, хотя арсенал Китая меньше американского и российского, однако он активно модернизируется и расширяется. В последний раз Китай проводил ядерный тест в 1996 году, однако продолжает испытания ядерно-способных ракет и гиперзвуковых боеголовок, способных избегать перехвата.

Новое заявление Китая подчеркивает намерение страны дальше развивать стратегические возможности сдерживания, включая ядерные силы, в течение следующих пяти лет, но без участия в гонках вооружений.

США планируют возобновить испытания ядерного оружия после последних испытаний России ядерного подводного дрона и крылатой ракеты. Правда, пока неизвестно, идет ли речь о реальных взрывах или только тестах систем доставки.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай отказался вкладывать средства в новый российский газопровод
Служба внешней разведки Украины
газопровод
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Китай добился прогресса в создании многоразовой ракеты
Что известно о ракете Zhuque-3
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп анонсировал новые ядерные испытания в США — почему именно теперь
The White House
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?