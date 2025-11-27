Китай пугает мир глобальным ядерным конфликтом на фоне заявлений Трампа

Китай предупредил об угрозе глобального ядерного конфликта после заявлений США о возобновлении испытаний ядерного оружия.
Главные тезисы
- Китай выразил обеспокоенность по поводу заявлений Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия для 'уравнения' с конкурентами.
- Китай призвал к сдержанности и заявил о намерении развивать стратегические возможности сдерживания без участия в гонках вооружений.
- Ситуация возникла после противоречий между лидерами Китая и США в контексте ядерного вооружения.
Китай ответил на заявления Трампа об усилении США испытаний ядерного оружия
27 ноября озвучено содержание заявления Информационного управления Государственного совета КНР, которое было опубликовано в Белой книге по контролю вооружений.
В нем говорится, что Китай обеспокоен заявлениями США о возобновлении испытаний ядерного оружия для "уравнивания" с конкурентами.
В заявлении ясно сказано, что возобновление тестов этого вида вооружения приведет к росту рисков глобального ядерного конфликта.
Заявление Китая стало реакцией на слова президента США Дональда Трампа о намерении возобновить испытание ядерного оружия. Президент США недавно сообщал, что Америка проведет подобные испытания "очень скоро".
По оценкам правительства США, хотя арсенал Китая меньше американского и российского, однако он активно модернизируется и расширяется. В последний раз Китай проводил ядерный тест в 1996 году, однако продолжает испытания ядерно-способных ракет и гиперзвуковых боеголовок, способных избегать перехвата.
Новое заявление Китая подчеркивает намерение страны дальше развивать стратегические возможности сдерживания, включая ядерные силы, в течение следующих пяти лет, но без участия в гонках вооружений.
США планируют возобновить испытания ядерного оружия после последних испытаний России ядерного подводного дрона и крылатой ракеты. Правда, пока неизвестно, идет ли речь о реальных взрывах или только тестах систем доставки.
