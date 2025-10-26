Китай добился прогресса в создании многоразовой ракеты
Категория
Технологии
Дата публикации

Китай добился прогресса в создании многоразовой ракеты

Что известно о ракете Zhuque-3
Читати українською
Источник:  online.ua

Китайская компания Landspace активно готовится к первому орбитальному полету собственной ракеты Zhuque-3. Разработчики смогли добиться значительного прорыва, проведя первое испытание этой многократной ракеты.

Главные тезисы

  • По убеждению разработчиков, повторное использование ракеты позволит решить некоторые логистические проблемы.
  • Китай имеет цель построения коммерческой космической экономики.

Что известно о ракете Zhuque-3

Стоит обратить внимание на то, что первая попытка компании выйти на орбиту с помощью ракеты Zhuque-1 была предпринята еще 7 лет назад, однако закончилась громким провалом.

Уже в 2023 году, наконец, состоялся успешный запуск ракеты.

Что важно понимать, Landspace стала первой компанией, вышедшей на орбиту с помощью такой комбинации топлива.

По словам экспертов, разработка ракеты Zhuque-3 является самым амбициозным проектом компании на сегодняшний день и может потенциально изменить подход Китая к освоению космоса.

Ракета разработана как многократная, что является важной особенностью, которая поможет снизить затраты и влияние на окружающую среду, подобно прорывам, достигнутым SpaceX.

Как удалось узнать журналистам, Zhuque-3 представляет собой двухступенчатую ракету с грузоподъемностью 21 000 килограммов на низкую околоземную орбиту (LEO) в одноразовом режиме.

Ключевая цель Landspace напрямую связана с целями Китая по построению коммерческой космической экономики.

