Китай добился прогресса в создании многоразовой ракеты

Китайская компания Landspace активно готовится к первому орбитальному полету собственной ракеты Zhuque-3. Разработчики смогли добиться значительного прорыва, проведя первое испытание этой многократной ракеты.

Что известно о ракете Zhuque-3

Стоит обратить внимание на то, что первая попытка компании выйти на орбиту с помощью ракеты Zhuque-1 была предпринята еще 7 лет назад, однако закончилась громким провалом.

Уже в 2023 году, наконец, состоялся успешный запуск ракеты.

Что важно понимать, Landspace стала первой компанией, вышедшей на орбиту с помощью такой комбинации топлива.

По словам экспертов, разработка ракеты Zhuque-3 является самым амбициозным проектом компании на сегодняшний день и может потенциально изменить подход Китая к освоению космоса.

Ракета разработана как многократная, что является важной особенностью, которая поможет снизить затраты и влияние на окружающую среду, подобно прорывам, достигнутым SpaceX. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, Zhuque-3 представляет собой двухступенчатую ракету с грузоподъемностью 21 000 килограммов на низкую околоземную орбиту (LEO) в одноразовом режиме.