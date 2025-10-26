Китай добился прогресса в создании многоразовой ракеты

Китайская компания Landspace активно готовится к первому орбитальному полету собственной ракеты Zhuque-3. Разработчики смогли добиться значительного прорыва, проведя первое испытание этой многократной ракеты.
Главные тезисы
- По убеждению разработчиков, повторное использование ракеты позволит решить некоторые логистические проблемы.
- Китай имеет цель построения коммерческой космической экономики.
Что известно о ракете Zhuque-3
Стоит обратить внимание на то, что первая попытка компании выйти на орбиту с помощью ракеты Zhuque-1 была предпринята еще 7 лет назад, однако закончилась громким провалом.
Уже в 2023 году, наконец, состоялся успешный запуск ракеты.
Что важно понимать, Landspace стала первой компанией, вышедшей на орбиту с помощью такой комбинации топлива.
По словам экспертов, разработка ракеты Zhuque-3 является самым амбициозным проектом компании на сегодняшний день и может потенциально изменить подход Китая к освоению космоса.
Как удалось узнать журналистам, Zhuque-3 представляет собой двухступенчатую ракету с грузоподъемностью 21 000 килограммов на низкую околоземную орбиту (LEO) в одноразовом режиме.
Ключевая цель Landspace напрямую связана с целями Китая по построению коммерческой космической экономики.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-