Китай добився прогресу в створенні багаторазової ракети
Технології
Що відомо про ракету Zhuque-3

Китайська компанія Landspace активно готується до першого орбітального польоту власної ракети Zhuque-3. Розробники змогли добитися значного прориву, провівши перше випробування цієї багаторазової ракети.

  • На переконання розробників, повторне використання ракети дасть можливість вирішити деякі логістичні проблеми.
  • Китай має ціль щодо побудови комерційної космічної економіки. 

Що відомо про ракету Zhuque-3

Варто звернути увагу на те, що перша спроба компанії вийти на орбіту за допомогою ракети Zhuque-1, була здійснена ще 7 років тому, однак закінчилася гучним провалом.

Вже у 2023 році врешті-решт відбувся успішний запуск ракети.

Що важливо розуміти, Landspace стала першою компанією, яка вийшла на орбіту за допомогою такої комбінації палива.

За словами експертів, розробка ракети Zhuque-3 є найамбітнішим проектом компанії на сьогоднішній день і може потенційно змінити підхід Китаю до освоєння космосу.

Ракета розроблена як багаторазова, що є важливою особливістю, яка допоможе зменшити витрати та вплив на навколишнє середовище, подібно до проривів, досягнутих SpaceX.

Як вдалося дізнатися журналістам, Zhuque-3 є двоступеневою ракетою із вантажопідйомністю 21 000 кілограмів на низьку навколоземну орбіту (LEO) в одноразовому режимі.

Ключова ціль Landspace стосовно багаторазового використання безпосередньо пов'язана з цілями Китаю щодо побудови комерційної космічної економіки.

