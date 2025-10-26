Китай добився прогресу в створенні багаторазової ракети

Китайська компанія Landspace активно готується до першого орбітального польоту власної ракети Zhuque-3. Розробники змогли добитися значного прориву, провівши перше випробування цієї багаторазової ракети.
Головні тези:
- На переконання розробників, повторне використання ракети дасть можливість вирішити деякі логістичні проблеми.
- Китай має ціль щодо побудови комерційної космічної економіки.
Що відомо про ракету Zhuque-3
Варто звернути увагу на те, що перша спроба компанії вийти на орбіту за допомогою ракети Zhuque-1, була здійснена ще 7 років тому, однак закінчилася гучним провалом.
Вже у 2023 році врешті-решт відбувся успішний запуск ракети.
Що важливо розуміти, Landspace стала першою компанією, яка вийшла на орбіту за допомогою такої комбінації палива.
За словами експертів, розробка ракети Zhuque-3 є найамбітнішим проектом компанії на сьогоднішній день і може потенційно змінити підхід Китаю до освоєння космосу.
Як вдалося дізнатися журналістам, Zhuque-3 є двоступеневою ракетою із вантажопідйомністю 21 000 кілограмів на низьку навколоземну орбіту (LEO) в одноразовому режимі.
Ключова ціль Landspace стосовно багаторазового використання безпосередньо пов'язана з цілями Китаю щодо побудови комерційної космічної економіки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-