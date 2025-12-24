Зйомки китайськими супутниками корелюють з влучаннями РФ по об’єктах енергетики України — Зеленський

Китай може допомагати Росії супутниковими знімками. Зйомки китайських супутників збігалися з ударами по конкретних енергетичних об'єктах України.

Зеленський наголосив на збігу російських обстрілів та китайських супутникових зйомок України

За словами Зеленського, йому доповів керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Зокрема, Іващенко розповів Зеленському про те, що Росія намагається виводити свої енергетичні компанії з-під санкцій. Для цього Москва використовує інших тимчасових керівників, багато фіктивних юридичних схем.

Усе це відстежуємо і будемо спілкуватися з партнерами, щоб тиск працював і щоб Росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям. Володимир Зеленський Президент України

Другим питанням, яке Зеленський обговорив з Іващенком, було розміщення балістичної ракети середньої дальності "Ліщина" в Білорусі.

Розвідка отримала більше деталей з цього приводу, і важливо, щоб партнери теж це знали і враховували у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне поширення такої зброї становить глобальну загрозу і створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей. Поширити

Також Іващенко доповів президенту про стан російського військового виробництва і співпрацю з компаніями та суб'єктами інших країн.

Фіксуємо збільшення зв'язків Росії з тими суб'єктами в Китаї, які можуть давати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики.

За його словами, ця діяльність дає можливість Росії затягувати війну і робити підходи до дипломатії менш серйозними і робити підходи до дипломатії менш серйозними. Зеленський запевнив, що поспілкується з партнерами з цього приводу.