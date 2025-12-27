Не бачу готовності Китаю доєднатися до мирного треку — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить готовності Китаю доєднатися до мирного треку. За його словами, Китай навпаки збільшив об'єм імпорту російських енергоресурсів.

Китай продовжує закупати нафту у Росії — Зеленський

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Я не бачу поки що готовності Китаю доєднатися до мирного треку. Ми завжди хотіли, щоб Китай — а він може, спроможний — тиснув на Росію щодо зупинки цієї війни. Китай цього не зробив, на жаль. Китай навпаки наростив об'єм імпорту російських енергоресурсів. На сьогодні Китай — найбільший імпортер, а ми знаємо, куди йдуть ці гроші. Володимир Зеленський Президент України

Він наголосив, що гроші від експорту російської енергетики Росія витрачає на війну:

Ось така на сьогодні, на жаль, роль Китаю.

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна ухвалить ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів, а також осіб, які сприяють агресії. До санкційних списків увійдуть не лише громадяни Росії, а й інших держав, зокрема Китаю.