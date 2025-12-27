Не бачу готовності Китаю доєднатися до мирного треку — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить готовності Китаю доєднатися до мирного треку. За його словами, Китай навпаки збільшив об'єм імпорту російських енергоресурсів.
Головні тези:
- Зеленський вважає, що Китай не проявляє готовності доєднатися до мирного треку у війні Росії проти України.
- Президент вказує на збільшення обсягу імпорту російських енергоресурсів Китаєм, що не сприяє розв'язанню конфлікту.
- За словами Зеленського, Китай мав би тискати на Росію для припинення війни, проте цього не сталося.
Китай продовжує закупати нафту у Росії — Зеленський
Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів.
Він наголосив, що гроші від експорту російської енергетики Росія витрачає на війну:
Ось така на сьогодні, на жаль, роль Китаю.
Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна ухвалить ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів, а також осіб, які сприяють агресії. До санкційних списків увійдуть не лише громадяни Росії, а й інших держав, зокрема Китаю.
