Не бачу готовності Китаю доєднатися до мирного треку — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Не бачу готовності Китаю доєднатися до мирного треку — Зеленський

Не бачу готовності Китаю доєднатися до мирного треку — Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить готовності Китаю доєднатися до мирного треку. За його словами, Китай навпаки збільшив об'єм імпорту російських енергоресурсів.

Головні тези:

  • Зеленський вважає, що Китай не проявляє готовності доєднатися до мирного треку у війні Росії проти України.
  • Президент вказує на збільшення обсягу імпорту російських енергоресурсів Китаєм, що не сприяє розв'язанню конфлікту.
  • За словами Зеленського, Китай мав би тискати на Росію для припинення війни, проте цього не сталося.

Китай продовжує закупати нафту у Росії — Зеленський

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Я не бачу поки що готовності Китаю доєднатися до мирного треку. Ми завжди хотіли, щоб Китай — а він може, спроможний — тиснув на Росію щодо зупинки цієї війни. Китай цього не зробив, на жаль. Китай навпаки наростив об'єм імпорту російських енергоресурсів. На сьогодні Китай — найбільший імпортер, а ми знаємо, куди йдуть ці гроші.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він наголосив, що гроші від експорту російської енергетики Росія витрачає на війну:

Ось така на сьогодні, на жаль, роль Китаю.

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна ухвалить ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів, а також осіб, які сприяють агресії. До санкційних списків увійдуть не лише громадяни Росії, а й інших держав, зокрема Китаю.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай обрав дедлайн для захоплення Тайваню
Що відомо про плани Китаю щодо Тайваню
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зйомки китайськими супутниками корелюють з влучаннями РФ по об’єктах енергетики України — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Китай завдав санкційного удару по США
Що відомо про рішення Китаю щодо США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?