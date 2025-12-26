Китай завдав санкційного удару по США

Офіційний Пекін оголосили про введення санкцій проти 10 осіб і 20 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню. З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Китаю.
Головні тези:
- Відносини між Пекіном та Вашингтоном продовжують загострюватися.
- Фактично КНР дає знаки, що планує захопити Тайвань.
Що відомо про рішення Китаю щодо США
Журналісти звертають увагу на те, що під китайські санкції, зокрема, потрапила філія Boeing у Сент-Луїсі.
Що важливо розуміти, йдеться насамперед про заморожування всіх активів, які компанії та особи мають у Китаї, а також заборону вітчизняним організаціям і особам вести з ними бізнес.
Міністерство закордонних справ Китаю також офіційно підтвердило, що особам, які потрапили до списку санкцій, також заборонено в'їжджати до країни.
Також нещодавно США схвалили продаж зброї Тайваню на суму 11,1 мільярдів доларів.
Що важливо розуміти, саме цей пакет став найбільшим в історії з-поміж наданих Вашингтоном країні.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-