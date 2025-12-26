Китай завдав санкційного удару по США
Що відомо про рішення Китаю щодо США
Джерело:  Reuters

Офіційний Пекін оголосили про введення санкцій проти 10 осіб і 20 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню. З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Китаю.

Головні тези:

  • Відносини між Пекіном та Вашингтоном продовжують загострюватися.
  • Фактично КНР дає знаки, що планує захопити Тайвань.

Журналісти звертають увагу на те, що під китайські санкції, зокрема, потрапила філія Boeing у Сент-Луїсі.

Що важливо розуміти, йдеться насамперед про заморожування всіх активів, які компанії та особи мають у Китаї, а також заборону вітчизняним організаціям і особам вести з ними бізнес.

Міністерство закордонних справ Китаю також офіційно підтвердило, що особам, які потрапили до списку санкцій, також заборонено в'їжджати до країни.

Окрім того, наголошується, що в новому стратегічному документі американської влади мовиться про те, що президент США Дональд Трамп планує запобігти конфлікту з Китаєм через Тайвань та Південно-Китайське море шляхом посилення військової потужності США й союзників.

Також нещодавно США схвалили продаж зброї Тайваню на суму 11,1 мільярдів доларів.

Що важливо розуміти, саме цей пакет став найбільшим в історії з-поміж наданих Вашингтоном країні.

