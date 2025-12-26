Китай нанес санкционный удар по США

Официальный Пекин объявили о введении санкций против 10 человек и 20 американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню. С заявлением на этот счет выступило Министерство иностранных дел Китая.
Главные тезисы
- Отношения между Пекином и Вашингтоном продолжают обостряться.
- Фактически КНР дает знаки, что планирует захватить Тайвань.
Что известно о решении Китая в отношении США
Журналисты обращают внимание на то, что под китайские санкции, в частности, попал филиал Boeing в Сент-Луисе.
Что важно понимать, речь идет, прежде всего, о замораживании всех активов, которые компании и лица имеют в Китае, а также запрете отечественным организациям и лицам вести с ними бизнес.
Министерство иностранных дел Китая также официально подтвердило, что попавшим в список санкций лицам также запрещено въезжать в страну.
Также недавно США одобрили продажу оружия Тайваня на сумму 11,1 миллиарда долларов.
Что важно понимать, именно этот пакет стал крупнейшим в истории среди предоставленных Вашингтоном стране.
