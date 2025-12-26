Китай нанес санкционный удар по США
Категория
Экономика
Дата публикации

Китай нанес санкционный удар по США

Что известно о решении Китая в отношении США
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Официальный Пекин объявили о введении санкций против 10 человек и 20 американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню. С заявлением на этот счет выступило Министерство иностранных дел Китая.

Главные тезисы

  • Отношения между Пекином и Вашингтоном продолжают обостряться.
  • Фактически КНР дает знаки, что планирует захватить Тайвань.

Что известно о решении Китая в отношении США

Журналисты обращают внимание на то, что под китайские санкции, в частности, попал филиал Boeing в Сент-Луисе.

Что важно понимать, речь идет, прежде всего, о замораживании всех активов, которые компании и лица имеют в Китае, а также запрете отечественным организациям и лицам вести с ними бизнес.

Министерство иностранных дел Китая также официально подтвердило, что попавшим в список санкций лицам также запрещено въезжать в страну.

Кроме того, указано, что в новом стратегическом документе американских властей речь идет о том, что президент США Дональд Трамп планирует предотвратить конфликт с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря путем усиления военной мощи США и союзников.

Также недавно США одобрили продажу оружия Тайваня на сумму 11,1 миллиарда долларов.

Что важно понимать, именно этот пакет стал крупнейшим в истории среди предоставленных Вашингтоном стране.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай столкнулся с одной из самых серьезных проблем в своей истории
Что происходит с экономикой Китая
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Китай провел первые испытания сверхбольшого "авианосца дронов"
авианосец
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай выбрал дедлайн для захвата Тайваня
Что известно о планах Китая касательно Тайваня

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?