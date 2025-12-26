Китай нанес санкционный удар по США

Официальный Пекин объявили о введении санкций против 10 человек и 20 американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню. С заявлением на этот счет выступило Министерство иностранных дел Китая.

Что известно о решении Китая в отношении США

Журналисты обращают внимание на то, что под китайские санкции, в частности, попал филиал Boeing в Сент-Луисе.

Что важно понимать, речь идет, прежде всего, о замораживании всех активов, которые компании и лица имеют в Китае, а также запрете отечественным организациям и лицам вести с ними бизнес.

Министерство иностранных дел Китая также официально подтвердило, что попавшим в список санкций лицам также запрещено въезжать в страну.

Кроме того, указано, что в новом стратегическом документе американских властей речь идет о том, что президент США Дональд Трамп планирует предотвратить конфликт с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря путем усиления военной мощи США и союзников. Поделиться

Также недавно США одобрили продажу оружия Тайваня на сумму 11,1 миллиарда долларов.