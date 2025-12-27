На повоєнну відбудову України потрібно до 800 млрд дол — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ та Вашингтон формують "дорожню карту процвітання" до 2040 року, яка охоплює інвестиційну угоду, економічне зростання та довгострокову безпеку України. Також, за його словами, на повоєнну відбудову потрібно близько 800 мільярдів доларів.

Зеленський назвав суму, потрібну для повоєнної відбудови України

Голова держави зазначив, що після проведених зустрічей у США питання економіки, безпеки та можливих компромісів можуть обговорюватися ширше — за участі всієї переговорної команди.

Про економіку — там багато у нас планів. Головні аспекти і напрямки — це наші національні цілі: очікувана тривалість життя, повернення біженців, це нові робочі місця, це також безпекові гарантії, далі — напрямок доступу до ринків та вступ до Європейського Союзу. У нас є цілі та стратегії макроекономічної стабільності. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, наразі українська влада оцінює, що на повоєнну відбудову потрібно "десь 700-800 мільярдів" доларів. Голова держави зазначив, що "є стратегія на більшу суму", але, мовляв, він поки "не хоче про це детальніше говорити".