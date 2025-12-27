На повоєнну відбудову України потрібно до 800 млрд дол — Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації

На повоєнну відбудову України потрібно до 800 млрд дол — Зеленський

Київ
Джерело:  Суспільне

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ та Вашингтон формують "дорожню карту процвітання" до 2040 року, яка охоплює інвестиційну угоду, економічне зростання та довгострокову безпеку України. Також, за його словами, на повоєнну відбудову потрібно близько 800 мільярдів доларів.

Головні тези:

  • Потрібно до 800 мільярдів доларів на повоєнну відбудову України - заява Володимира Зеленського.
  • Формується “дорожня карта процвітання” до 2040 року з урахуванням інвестиційної угоди та безпеки країни.
  • Створюються кілька фондів, включаючи фонди відбудови, інвестиційний та розвитку України.

Зеленський назвав суму, потрібну для повоєнної відбудови України

Голова держави зазначив, що після проведених зустрічей у США питання економіки, безпеки та можливих компромісів можуть обговорюватися ширше — за участі всієї переговорної команди.

Про економіку — там багато у нас планів. Головні аспекти і напрямки — це наші національні цілі: очікувана тривалість життя, повернення біженців, це нові робочі місця, це також безпекові гарантії, далі — напрямок доступу до ринків та вступ до Європейського Союзу. У нас є цілі та стратегії макроекономічної стабільності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, наразі українська влада оцінює, що на повоєнну відбудову потрібно "десь 700-800 мільярдів" доларів. Голова держави зазначив, що "є стратегія на більшу суму", але, мовляв, він поки "не хоче про це детальніше говорити".

На мій погляд, важливо, що у нас є загальне бачення з Америкою, що у нас буде створено кілька фондів. Буде фонд відбудови України, буде суверенна інвестиційна платформа України, буде фонд розвитку України, фонд зростання та можливостей України. І ми плануємо, щоб у нас був американсько-український інвестиційний фонд відбудови. А також проговорюють групи питання фонду людського капіталу та підтримки повернення.

