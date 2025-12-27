Зеленський оголосив свої плани напередодні зустрічі з Трампом

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що 27 грудня зустрінеться з канадським лідером Марком Карні на шляху до США, де 28 грудня повинні відбутися переговори з Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Зеленський та Карні планують провести онлайн-переговори з лідерами Європи.
- Під час зустрічі президент України порушить сенситивні питання, що містяться в документах.
Зеленський планує зустрітися з Карні
Український лідер заявив журналістам, що вже перебуває на шляху до Флориди, де 28 грудня планує провести зустріч із американським президентом Дональдом Трампом.
За словами глави держави, він та Карні мають намір провести онлайн-переговори з лідерами Європи.
У центрі уваги будуть всі важливі питання, у яких досі є певні розбіжності.
Український лідер офіційно підтвердив, що під час розмови 27 грудня порушить "сенситивні питання", які містяться в документах.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-