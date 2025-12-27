Зеленський оголосив свої плани напередодні зустрічі з Трампом

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що 27 грудня зустрінеться з канадським лідером Марком Карні на шляху до США, де 28 грудня повинні відбутися переговори з Дональдом Трампом.

Зеленський планує зустрітися з Карні

Український лідер заявив журналістам, що вже перебуває на шляху до Флориди, де 28 грудня планує провести зустріч із американським президентом Дональдом Трампом.

На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, він та Карні мають намір провести онлайн-переговори з лідерами Європи.

У центрі уваги будуть всі важливі питання, у яких досі є певні розбіжності.

Обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки, — наголосив Зеленський. Поширити

Український лідер офіційно підтвердив, що під час розмови 27 грудня порушить "сенситивні питання", які містяться в документах.