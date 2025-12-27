Зеленский объявил свои планы в преддверии встречи с Трампом

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что 27 декабря встретится с канадским лидером Марком Карни на пути к США, где 28 декабря должны пройти переговоры с Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Зеленский и Карни планируют провести онлайн-переговоры с лидерами Европы.
- Во время встречи президент Украины поднимет сенситивные вопросы, содержащиеся в документах.
Зеленский планирует встретиться с Карни
Украинский лидер заявил журналистам, что уже находится на пути во Флориду, где 28 декабря планирует провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом.
По словам главы государства, он и Карни намерены провести онлайн-переговоры с лидерами Европы.
В центре внимания будут все важные вопросы, по которым до сих пор есть определенные разногласия.
Украинский лидер официально подтвердил, что во время разговора 27 декабря поднимет "сенситивные вопросы", содержащиеся в документах.
