Зеленский объявил свои планы в преддверии встречи с Трампом
Зеленский объявил свои планы в преддверии встречи с Трампом

Зеленский планирует встретиться с Карни
Read in English
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что 27 декабря встретится с канадским лидером Марком Карни на пути к США, где 28 декабря должны пройти переговоры с Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Зеленский и Карни планируют провести онлайн-переговоры с лидерами Европы.
  • Во время встречи президент Украины поднимет сенситивные вопросы, содержащиеся в документах.

Зеленский планирует встретиться с Карни

Украинский лидер заявил журналистам, что уже находится на пути во Флориду, где 28 декабря планирует провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, он и Карни намерены провести онлайн-переговоры с лидерами Европы.

В центре внимания будут все важные вопросы, по которым до сих пор есть определенные разногласия.

Обменяемся теми деталями документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки, — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер официально подтвердил, что во время разговора 27 декабря поднимет "сенситивные вопросы", содержащиеся в документах.

Договорились о встрече на самом высоком уровне — с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года, — отметил Владимир Зеленский.

Украина и США близки к кульминации в мирных переговорах
Зеленский и Трамп настроены расставить все точки над "i"
Зеленский раскрыл новое абсурдное требование Путина
Путин хочет влиять на ход украинских выборов и референдума
Не вижу готовности Китая присоединиться к мирному треку — Зеленский
Зеленский

