Зеленский объявил свои планы в преддверии встречи с Трампом

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что 27 декабря встретится с канадским лидером Марком Карни на пути к США, где 28 декабря должны пройти переговоры с Дональдом Трампом.

Зеленский планирует встретиться с Карни

Украинский лидер заявил журналистам, что уже находится на пути во Флориду, где 28 декабря планирует провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, он и Карни намерены провести онлайн-переговоры с лидерами Европы.

В центре внимания будут все важные вопросы, по которым до сих пор есть определенные разногласия.

Обменяемся теми деталями документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Украинский лидер официально подтвердил, что во время разговора 27 декабря поднимет "сенситивные вопросы", содержащиеся в документах.