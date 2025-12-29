Зеленский заявил о значительных достижениях по итогам переговоров с Трампом
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о значительных достижениях по итогам переговоров с Трампом

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотя по большинству 20 пунктов мирного плана достигнуто соглашение, вопрос Донбасса остается сложным.

Главные тезисы

  • Зеленский сообщил о согласии по большинству пунктов мирного плана, но проблема Донбасса остается актуальной.
  • Президент рассматривает возможность проведения референдума по ратификации мирного плана и некоторых его пунктов.
  • Компромиссное предложение включает выход россиян из определенных областей в обмен на создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Большинство пунктов "мирного плана" согласовано.

Об этом Президент Украины сказал во время совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции после переговоров в Мар-а-Лаго.

Отвечая на вопрос, удалось ли на встрече найти компромисс по Донбассу, Зеленский отметил:

Вы знаете нашу позицию. Мы должны уважать наш закон, наш народ, нашу территорию, которую мы контролируем. Поэтому, конечно, наше отношение однозначно, четко, поэтому президент Трамп и сказал, что это очень сложный вопрос. И, конечно, у нас с россиянами здесь совершенно разные позиции.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава украинского государства отметил, что для ратификации мирного плана в целом или определенных пунктов можно будет провести референдум или голосование в парламенте. Референдум, по словам Президента, — «только один из ключей».

Также Зеленский поблагодарил Президента Трампа и его команду за переговоры.

Благодарю Соединенные Штаты за поддержку. Вместе мы и можем реализовать наше видение последовательности шагов для мира.

Зеленский ранее заявил, что 14 пункт проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны, в котором говорится о решении территориального вопроса, может содержать такой компромисс: россияне выходят из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. В то же время на Донбассе будет создана «свободная экономическая зона». Такой компромисс, если он согласован, должен быть вынесен на общенациональный референдум.

