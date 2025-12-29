Зеленский заявил о значительных достижениях по итогам переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотя по большинству 20 пунктов мирного плана достигнуто соглашение, вопрос Донбасса остается сложным.
Большинство пунктов "мирного плана" согласовано.
Об этом Президент Украины сказал во время совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции после переговоров в Мар-а-Лаго.
Отвечая на вопрос, удалось ли на встрече найти компромисс по Донбассу, Зеленский отметил:
Глава украинского государства отметил, что для ратификации мирного плана в целом или определенных пунктов можно будет провести референдум или голосование в парламенте. Референдум, по словам Президента, — «только один из ключей».
Также Зеленский поблагодарил Президента Трампа и его команду за переговоры.
Благодарю Соединенные Штаты за поддержку. Вместе мы и можем реализовать наше видение последовательности шагов для мира.
Зеленский ранее заявил, что 14 пункт проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны, в котором говорится о решении территориального вопроса, может содержать такой компромисс: россияне выходят из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. В то же время на Донбассе будет создана «свободная экономическая зона». Такой компромисс, если он согласован, должен быть вынесен на общенациональный референдум.
