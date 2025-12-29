Зеленський заявив про значні досягнення за підсумками перемовин із Трампом
Зеленський заявив про значні досягнення за підсумками перемовин із Трампом

Володимир Зеленський
Трамп
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча щодо більшості 20 пунктів мирного плану досягнуто згоди, питання Донбасу залишається складним.

Головні тези:

  • Під час пресконференції з Трампом Зеленський заявив про досягнення згоди з більшістю 20 пунктів мирного плану, проте питання Донбасу лишається складним.
  • Зеленський наголосив на різниці у поглядах з росіянами на майбутнє Донбасу та на важливості поваги до власної території.
  • Президент України розглядає можливість проведення референдуму для ратифікації мирного плану та окремих його пунктів.

Більшість пунктів “мирного плану” узгоджено — Зеленський

Про це Президент України сказав під час спільної з Дональдом Трампом пресконференції після перемовин у Мар-а-Лаго.

Відповідаючи на запитання, чи вдалося на зустрічі знайти компроміс стосовно Донбасу, Зеленський зазначив:

Ви знаєте нашу позицію. Ми повинні поважати наш закон, наш народ, нашу територію, яку ми контролюємо. Тому, звісно, наше ставлення однозначне, чітке, тому президент Трамп і сказав, що це дуже складне питання. І звісно, у нас з росіянами тут абсолютно різні позиції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава Української держави зауважив, що для ратифікації мирного плану в цілому чи певних пунктів можна буде провести референдум або голосування у парламенті. Референдум, за словами Президента, — «лише один з ключів».

Також Зеленський подякував Президенту Трампу та його команді за перемовини.

Дякую Сполученим Штатам за підтримку. Разом маємо та можемо реалізувати наше бачення послідовності кроків для миру.

Зеленський раніше заявив, що 14-й пункт проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни, у якому йдеться про розв'язання територіального питання, може містити такий компроміс: росіяни виходять з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. Водночас на Донбасі буде створено «вільну економічну зону». Такий компроміс, якщо він буде погоджений, має бути винесений на загальнонаціональний референдум.

