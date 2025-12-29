Коли чекати на результати "мирних перемовин" щодо РФ та України — припущення Трампа

Трамп запевнив у великому прогресі щодо “мирних переговорів” між РФ та Україною

Про це Трамп сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго після зустрічі.

Відповідаючи на запитання про часові рамки завершення переговорів, він зазначив:

Якщо все піде дуже добре, можливо, це буде кілька тижнів. Якщо піде погано — довше. А якщо піде дуже погано — цього не станеться. Дональд Трамп Президент США

За словами глави Білого дому, залишається ймовірність, що домовленості не буде досягнуто.

Є також імовірність, що цього не станеться… Але за кілька тижнів ми знатимемо так чи інакше, — зауважив він, додавши, що переговори є «дуже складними й детальними», й одна нерозв’язана позиція може зірвати весь процес.

Водночас Трамп заявив, що вважає нинішній момент найближчим до досягнення домовленостей за весь час переговорів.

Я справді вірю, що ми зараз ближче, ніж будь-коли раніше, з обома сторонами.

Президент США вказав: «Якщо нічого не відбудеться, то вони й далі воюватимуть, і далі гинутимуть люди. А ми не хочемо, щоб так сталося». При цьому він додав, що нібито й Путін «теж не хоче, щоб так сталося».

Коментуючи можливу зустріч з європейськими лідерами у Вашингтоні, Трамп підкреслив важливість координації з Європою. За його словами, Україна дуже важлива для європейських країн, і вони зацікавлені в її безпеці.