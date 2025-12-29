Коли чекати на результати "мирних перемовин" щодо РФ та України — припущення Трампа

Президент США Дональд Трамп вважає, що результати переговорів стосовно припинення війни між Росією та Україною стануть зрозумілими впродовж кількох тижнів.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп висловив впевненість у прогресі мирних переговорів між РФ та Україною.
- Трамп каже, що результати переговорів можуть бути відомі вже протягом кількох тижнів.
- Наступні кроки у врегулюванні війни залежать від складності та деталей переговорів між сторонами.
Трамп запевнив у великому прогресі щодо “мирних переговорів” між РФ та Україною
Про це Трамп сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго після зустрічі.
Відповідаючи на запитання про часові рамки завершення переговорів, він зазначив:
За словами глави Білого дому, залишається ймовірність, що домовленості не буде досягнуто.
Є також імовірність, що цього не станеться… Але за кілька тижнів ми знатимемо так чи інакше, — зауважив він, додавши, що переговори є «дуже складними й детальними», й одна нерозв’язана позиція може зірвати весь процес.
Водночас Трамп заявив, що вважає нинішній момент найближчим до досягнення домовленостей за весь час переговорів.
Президент США вказав: «Якщо нічого не відбудеться, то вони й далі воюватимуть, і далі гинутимуть люди. А ми не хочемо, щоб так сталося». При цьому він додав, що нібито й Путін «теж не хоче, щоб так сталося».
Коментуючи можливу зустріч з європейськими лідерами у Вашингтоні, Трамп підкреслив важливість координації з Європою. За його словами, Україна дуже важлива для європейських країн, і вони зацікавлені в її безпеці.
«Ми працюємо з ними разом, як і маємо робити… Але я роблю це, щоб рятувати життя. Ми хочемо працювати з Європою… І Європа збирається взяти на себе більшу частину роботи… Але ми збираємося допомогти Європі на всі 100%.
