Коли чекати на результати "мирних перемовин" щодо РФ та України — припущення Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Коли чекати на результати "мирних перемовин" щодо РФ та України — припущення Трампа

Трамп
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Президент США Дональд Трамп вважає, що результати переговорів стосовно припинення війни між Росією та Україною стануть зрозумілими впродовж кількох тижнів.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп висловив впевненість у прогресі мирних переговорів між РФ та Україною.
  • Трамп каже, що результати переговорів можуть бути відомі вже протягом кількох тижнів.
  • Наступні кроки у врегулюванні війни залежать від складності та деталей переговорів між сторонами.

Трамп запевнив у великому прогресі щодо “мирних переговорів” між РФ та Україною

Про це Трамп сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго після зустрічі.

Відповідаючи на запитання про часові рамки завершення переговорів, він зазначив:

Якщо все піде дуже добре, можливо, це буде кілька тижнів. Якщо піде погано — довше. А якщо піде дуже погано — цього не станеться.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами глави Білого дому, залишається ймовірність, що домовленості не буде досягнуто.

Є також імовірність, що цього не станеться… Але за кілька тижнів ми знатимемо так чи інакше, — зауважив він, додавши, що переговори є «дуже складними й детальними», й одна нерозв’язана позиція може зірвати весь процес.

Водночас Трамп заявив, що вважає нинішній момент найближчим до досягнення домовленостей за весь час переговорів.

Я справді вірю, що ми зараз ближче, ніж будь-коли раніше, з обома сторонами.

Президент США вказав: «Якщо нічого не відбудеться, то вони й далі воюватимуть, і далі гинутимуть люди. А ми не хочемо, щоб так сталося». При цьому він додав, що нібито й Путін «теж не хоче, щоб так сталося».

Коментуючи можливу зустріч з європейськими лідерами у Вашингтоні, Трамп підкреслив важливість координації з Європою. За його словами, Україна дуже важлива для європейських країн, і вони зацікавлені в її безпеці.

«Ми працюємо з ними разом, як і маємо робити… Але я роблю це, щоб рятувати життя. Ми хочемо працювати з Європою… І Європа збирається взяти на себе більшу частину роботи… Але ми збираємося допомогти Європі на всі 100%.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оцінив шанси на швидке досягнення миру між Україною та РФ
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Зеленський розкрив нову пропозицію Трампа
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського та Трампа — в ЄС почалася паніка
ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?