Когда ждать результатов "мирных переговоров" в отношении РФ и Украины — предположение Трампа

Президент США Дональд Трамп считает, что результаты переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной станут понятны в течение нескольких недель.
Главные тезисы
Трамп заверил в большом прогрессе по "мирным переговорам" между РФ и Украиной
Об этом Трамп сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго после встречи.
Отвечая на вопрос о временных рамках завершения переговоров, он отметил:
По словам главы Белого дома, остается вероятность, что договоренность не будет достигнута.
Есть также вероятность, что этого не произойдет… Но через несколько недель мы будем знать так или иначе, — заметил он, добавив, что переговоры «очень сложные и подробные», и одна нерешенная позиция может сорвать весь процесс.
В то же время Трамп заявил, что считает нынешний момент самым близким к достижению договоренностей за все время переговоров.
Президент США указал: «Если ничего не произойдет, то они будут и дальше воевать, и дальше будут гибнуть люди. А мы не хотим, чтобы это произошло». При этом он добавил, что якобы и Путин «тоже не хочет, чтобы это произошло».
Комментируя возможную встречу с европейскими лидерами в Вашингтоне, Трамп подчеркнул важность координации с Европой. По его словам, Украина очень важна для европейских стран, и они заинтересованы в ее безопасности.
«Мы работаем с ними вместе, как и должны делать… Но я делаю это, чтобы спасать жизнь. Мы хотим работать с Европой… И Европа собирается взять на себя большую часть работы… Но мы намерены помочь Европе на все 100%.
