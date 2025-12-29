Когда ждать результатов "мирных переговоров" в отношении РФ и Украины — предположение Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Когда ждать результатов "мирных переговоров" в отношении РФ и Украины — предположение Трампа

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Президент США Дональд Трамп считает, что результаты переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной станут понятны в течение нескольких недель.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выразил уверенность в прогрессе мирных переговоров между РФ и Украиной и указал, что результаты переговоров могут быть известны в течение нескольких недель.
  • Трамп подчеркнул сложность и детали переговоров, от которых зависят дальнейшие шаги по урегулированию войны между Россией и Украиной.
  • Президент США заявил, что на данный момент переговоры приблизили стороны к достижению договоренностей больше, чем когда-либо раньше.

Трамп заверил в большом прогрессе по "мирным переговорам" между РФ и Украиной

Об этом Трамп сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго после встречи.

Отвечая на вопрос о временных рамках завершения переговоров, он отметил:

Если все уйдет очень хорошо, может быть, это будет несколько недель. Если уйдет плохо — дольше. А если уйдет очень плохо — этого не произойдет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам главы Белого дома, остается вероятность, что договоренность не будет достигнута.

Есть также вероятность, что этого не произойдет… Но через несколько недель мы будем знать так или иначе, — заметил он, добавив, что переговоры «очень сложные и подробные», и одна нерешенная позиция может сорвать весь процесс.

В то же время Трамп заявил, что считает нынешний момент самым близким к достижению договоренностей за все время переговоров.

Я действительно верю, что мы сейчас ближе, чем когда-либо раньше, с обеими сторонами.

Президент США указал: «Если ничего не произойдет, то они будут и дальше воевать, и дальше будут гибнуть люди. А мы не хотим, чтобы это произошло». При этом он добавил, что якобы и Путин «тоже не хочет, чтобы это произошло».

Комментируя возможную встречу с европейскими лидерами в Вашингтоне, Трамп подчеркнул важность координации с Европой. По его словам, Украина очень важна для европейских стран, и они заинтересованы в ее безопасности.

«Мы работаем с ними вместе, как и должны делать… Но я делаю это, чтобы спасать жизнь. Мы хотим работать с Европой… И Европа собирается взять на себя большую часть работы… Но мы намерены помочь Европе на все 100%.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп оценил шансы на быстрое достижение мира между Украиной и РФ
Трамп верит, что скоро завершит российско-украинскую войну
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантии безопасности для Украины. Зеленский раскрыл новое предложение Трампа
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Зеленского и Трампа — в ЕС началась паника
Лидеры Европы готовятся к худшим сценариям в преддверии встречи Зеленского и Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?