Когда ждать результатов "мирных переговоров" в отношении РФ и Украины — предположение Трампа

Президент США Дональд Трамп считает, что результаты переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной станут понятны в течение нескольких недель.

Трамп заверил в большом прогрессе по "мирным переговорам" между РФ и Украиной

Об этом Трамп сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго после встречи.

Отвечая на вопрос о временных рамках завершения переговоров, он отметил:

Если все уйдет очень хорошо, может быть, это будет несколько недель. Если уйдет плохо — дольше. А если уйдет очень плохо — этого не произойдет. Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, остается вероятность, что договоренность не будет достигнута.

Есть также вероятность, что этого не произойдет… Но через несколько недель мы будем знать так или иначе, — заметил он, добавив, что переговоры «очень сложные и подробные», и одна нерешенная позиция может сорвать весь процесс.

В то же время Трамп заявил, что считает нынешний момент самым близким к достижению договоренностей за все время переговоров.

Я действительно верю, что мы сейчас ближе, чем когда-либо раньше, с обеими сторонами.

Президент США указал: «Если ничего не произойдет, то они будут и дальше воевать, и дальше будут гибнуть люди. А мы не хотим, чтобы это произошло». При этом он добавил, что якобы и Путин «тоже не хочет, чтобы это произошло».

Комментируя возможную встречу с европейскими лидерами в Вашингтоне, Трамп подчеркнул важность координации с Европой. По его словам, Украина очень важна для европейских стран, и они заинтересованы в ее безопасности.