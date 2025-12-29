Закінчення воєнного стану відбудеться після надання Україні гарантій безпеки — Зеленський

Війна РФ проти України завершиться тоді, коли українська держава отримає гарантії безпеки.
Головні тези:
- Головна умова для завершення воєнного стану в Україні - отримання гарантій безпеки.
- Президент Зеленський акцентує на важливості історичного рішення щодо подовження гарантій безпеки для України на 30-50 років.
- Підписання 20 пунктів закінчення війни та отримання гарантій безпеки від партнерів є ключовим етапом у вирішенні конфлікту на сході країни.
Україні потрібні гарантії безпеки — Зеленський
Про це Президент України Володимир Зеленський поінформував під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи завершиться дія воєнного стану у випадку перемир'я.
Зеленський звернув увагу на те, що із таким сусідом, як РФ, може бути ризик повторної агресії.
Що таке гарантії безпеки? Чому ми так багато часу зараз приділяємо їм? А це — моніторинг партнерів і їхня присутність. Я думаю, ми серйозно налаштовані, ми з партнерами це проговорюємо, що… як ми зможемо доопрацювати всі документи і якщо ми знайдемо все ж таки можливості з усіма — з американцями, європейцями і союзниками — підписати 20 пунктів закінчення війни… Я дуже налаштований, що в момент в цей одночасно ми отримаємо гарантії безпеки. Тобто, не будемо витрачати час.
Президент пояснив, що у той момент, коли Україна отримає їх (ці гарантії безпеки — ред.), “це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилась”.
Також Зеленський обговорив із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом можливість подовження американських гарантій безпеки для України до 30–50 років.
Глава Української держави зазначив, що наразі у документах ідеться про надання Україні сильних гарантій безпеки з боку США строком на 15 років із можливістю їх продовження.
Я порушив це питання з президентом (Трампом — ред.). Я сказав йому, що в нас війна вже йде майже 15 років. Тому дуже хотілося б, щоб гарантії безпеки були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. Тоді це буде історичне рішення президента Трампа.
За його словами, президент США відповів, що візьме цю пропозицію до розгляду.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-