Закінчення воєнного стану відбудеться після надання Україні гарантій безпеки — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Закінчення воєнного стану відбудеться після надання Україні гарантій безпеки — Зеленський

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Війна РФ проти України завершиться тоді, коли українська держава отримає гарантії безпеки.

Головні тези:

  • Головна умова для завершення воєнного стану в Україні - отримання гарантій безпеки.
  • Президент Зеленський акцентує на важливості історичного рішення щодо подовження гарантій безпеки для України на 30-50 років.
  • Підписання 20 пунктів закінчення війни та отримання гарантій безпеки від партнерів є ключовим етапом у вирішенні конфлікту на сході країни.

Україні потрібні гарантії безпеки — Зеленський

Про це Президент України Володимир Зеленський поінформував під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи завершиться дія воєнного стану у випадку перемир'я.

Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась. І тоді завершиться дія воєнного стану, і саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з'являться гарантії безпеки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський звернув увагу на те, що із таким сусідом, як РФ, може бути ризик повторної агресії.

Що таке гарантії безпеки? Чому ми так багато часу зараз приділяємо їм? А це — моніторинг партнерів і їхня присутність. Я думаю, ми серйозно налаштовані, ми з партнерами це проговорюємо, що… як ми зможемо доопрацювати всі документи і якщо ми знайдемо все ж таки можливості з усіма — з американцями, європейцями і союзниками — підписати 20 пунктів закінчення війни… Я дуже налаштований, що в момент в цей одночасно ми отримаємо гарантії безпеки. Тобто, не будемо витрачати час.

Президент пояснив, що у той момент, коли Україна отримає їх (ці гарантії безпеки — ред.), “це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилась”.

Безумовно, на вплив цих термінів буде впливати розуміння і позиція командування нашої армії. Ми це проговорювали на старті. Вони мають сказати, що вся інфраструктура для цього готова — для того, щоб скасовувати воєнний стан.

Також Зеленський обговорив із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом можливість подовження американських гарантій безпеки для України до 30–50 років.

Глава Української держави зазначив, що наразі у документах ідеться про надання Україні сильних гарантій безпеки з боку США строком на 15 років із можливістю їх продовження.

Я порушив це питання з президентом (Трампом — ред.). Я сказав йому, що в нас війна вже йде майже 15 років. Тому дуже хотілося б, щоб гарантії безпеки були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. Тоді це буде історичне рішення президента Трампа.

За його словами, президент США відповів, що візьме цю пропозицію до розгляду.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Зеленський розкрив нову пропозицію Трампа
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
На повоєнну відбудову України потрібно до 800 млрд дол — Зеленський
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про значні досягнення за підсумками перемовин із Трампом
Володимир Зеленський
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?