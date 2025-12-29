Закінчення воєнного стану відбудеться після надання Україні гарантій безпеки — Зеленський

Україні потрібні гарантії безпеки — Зеленський

Про це Президент України Володимир Зеленський поінформував під час спілкування з журналістами, відповідаючи на питання, чи завершиться дія воєнного стану у випадку перемир'я.

Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась. І тоді завершиться дія воєнного стану, і саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з'являться гарантії безпеки. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський звернув увагу на те, що із таким сусідом, як РФ, може бути ризик повторної агресії.

Що таке гарантії безпеки? Чому ми так багато часу зараз приділяємо їм? А це — моніторинг партнерів і їхня присутність. Я думаю, ми серйозно налаштовані, ми з партнерами це проговорюємо, що… як ми зможемо доопрацювати всі документи і якщо ми знайдемо все ж таки можливості з усіма — з американцями, європейцями і союзниками — підписати 20 пунктів закінчення війни… Я дуже налаштований, що в момент в цей одночасно ми отримаємо гарантії безпеки. Тобто, не будемо витрачати час.

Президент пояснив, що у той момент, коли Україна отримає їх (ці гарантії безпеки — ред.), “це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилась”.

Безумовно, на вплив цих термінів буде впливати розуміння і позиція командування нашої армії. Ми це проговорювали на старті. Вони мають сказати, що вся інфраструктура для цього готова — для того, щоб скасовувати воєнний стан. Поширити

Також Зеленський обговорив із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом можливість подовження американських гарантій безпеки для України до 30–50 років.

Глава Української держави зазначив, що наразі у документах ідеться про надання Україні сильних гарантій безпеки з боку США строком на 15 років із можливістю їх продовження.

Я порушив це питання з президентом (Трампом — ред.). Я сказав йому, що в нас війна вже йде майже 15 років. Тому дуже хотілося б, щоб гарантії безпеки були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. Тоді це буде історичне рішення президента Трампа.

За його словами, президент США відповів, що візьме цю пропозицію до розгляду.