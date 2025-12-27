Морские атаки Украины должны стать примером для США — мнение аналитиков

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о планах создания новых линкоров типа "Трамп". Этот проект только подчеркивает тот факт, что США не готовы к быстро меняющимся угрозам в открытом море. Эксперты считают, что Вашингтону следует поучиться опыту украинских войск.

Атаки Украины на море должны стать примером для США

Отмечается, что в конце прошлого месяца Силы обороны Украины нанесли удары по двум нефтяным танкерам у побережья Турции в Черном море с помощью морских дронов Sea Baby. Вскоре после этого был атакован еще один нефтяной танкер, по сообщениям также украинцами, в Атлантическом океане. Еще одна подобная атака на танкер произошла в начале декабря в Средиземном море.

В издании подчеркнули, что все эти суда, вероятнее всего, являлись частью теневого флота России. Украинские атаки наносят серьезный ущерб нефтяной промышленности РФ, лишая Кремль доходов.

Удары Украины по судам теневого флота РФ заставляют задуматься о том, как противокорабельные технологии стали столь доступны и эффективны, добавили в издании.

В издании считают, что недорогие морские дроны в обозримом будущем могут стать все более распространенными. Особенно опасным может стать использование этих беспилотников совместно с подлодками, которые вместе не оставят кораблям врага никакого шанса.

Кроме того, еще одной угрозой являются воздушные дроны, часто используемые во время российско-украинской войны. Торговые суда не могут защититься от такого оружия, даже если они будут плескаться в конвоях.

Также в издании напомнили, что украинские войска используют ракеты для поражения российских военных кораблей. К примеру, с помощью крылатой ракеты "Нептун" были потоплены крупнейшие суда агрессора в Черном море.

Возможная война между великими государствами, такими как США и Китай, будет иметь разрушительные последствия для мирового судоходства. Однако фундаментальная сложность защиты судоходства распространяется и на военные корабли.

Журналисты отметили, что авианосные ударные группы США являются одними из самых дорогих в мире концентраций систем вооружения. Они состоят из военных кораблей, включая авианосцев, несущих на борту истребители F-35.

Кроме того, на американских кораблях служат тысячи специализированных моряков, которых невозможно быстро заменить. И все же, несмотря на свою чрезвычайную стоимость и ценность, авианосцы уязвимы для атак.