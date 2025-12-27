Морські атаки України мають стати прикладом для США — думка аналітиків

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив про плани зі створення нових лінкорів типу "Трамп". Цей проєкт тільки підкреслює той факт, що США не готові до швидко мінливих загроз у відкритому морі. Експерти вважають, що Вашингтону варто повчитися досвіду українських військ.

Атаки України на морі мають стати прикладом для США

Зазначається, що наприкінці минулого місяця Сили оборони України завдали ударів по двох нафтових танкерах біля узбережжя Туреччини в Чорному морі за допомогою морських дронів Sea Baby. Незабаром після цього був атакований ще один нафтовий танкер, за повідомленнями, також українцями, в Атлантичному океані. Ще одна подібна атака на танкер сталася на початку грудня в Середземному морі.

У виданні підкреслили, що всі ці судна, найімовірніше, були частиною тіньового флоту Росії. Українські атаки завдають серйозної шкоди нафтовій промисловості РФ, позбавляючи Кремль доходів.

Удари України по суднах тіньового флоту РФ змушують замислитися про те, як протикорабельні технології стали настільки доступними й ефективними, додали у виданні.

У виданні вважають, що недорогі морські дрони в найближчому майбутньому можуть стати все більш поширеними. Особливо небезпечним може стати використання цих безпілотників спільно з підводними човнами, які разом не залишать кораблям ворога жодного шансу.

Крім того, ще однією загрозою є повітряні дрони, які часто використовуються під час російсько-української війни. Торгові судна не можуть захиститися від такої зброї, навіть якщо вони плистимуть у конвоях.

Також у виданні нагадали, що українські війська використовують і ракети для ураження російських військових кораблів. Наприклад, за допомогою крилатої ракети "Нептун" було потоплено найбільші судна агресора в Чорному морі.

Можлива війна між великими державами, такими як США і Китай, матиме руйнівні наслідки для світового судноплавства. Проте фундаментальна складність захисту судноплавства поширюється і на військові кораблі.

Журналісти зазначили, що авіаносні ударні групи США є одними з найдорожчих у світі концентраціями систем озброєння. Вони складаються з військових кораблів, включно з авіаносцями, які несуть на борту винищувачі F-35.

Крім того, на американських кораблях служать тисячі спеціалізованих моряків, яких неможливо швидко замінити. І все ж, попри свою надзвичайну вартість і цінність, авіаносці вразливі для атак.