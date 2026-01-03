ПВО обезвредила 80 целей при отражении воздушного нападения РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи российские захватчики совершали атаку на Украину 95 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО успешно смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Воздушное сражение РФ и Украины — первые подробности

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Кача, Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Следует отметить, что около 60 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.