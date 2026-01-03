ПВО обезвредила 80 целей при отражении воздушного нападения РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 80 целей при отражении воздушного нападения РФ

Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение РФ и Украины - первые подробности
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи российские захватчики совершали атаку на Украину 95 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО успешно смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА на 8 локациях.
  • Также подтверждено падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Воздушное сражение РФ и Украины — первые подробности

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Кача, Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Следует отметить, что около 60 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Франция передаст Украине SAMP/T NG новейшей версии — что это изменит
Франция продолжит усиливать украинскую ПВО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Туск прогнозирует быстрое завершение войны России против Украины
Туск настроен оптимистично
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Харьков — под завалами нашли тело женщины
Игорь Терехов
Последствия атаки России на Харьков - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?