Украина поразила 4 района сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 4 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 3 января 2025 года
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре района сосредоточения личного состава и два других важных объекта армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 116 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 3 января 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 210 630 (+750) человек;

  • танков — 11 497 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 855 (+4) ед;

  • артиллерийских систем — 35 744 (+24) ед;

  • РСЗО — 1 590 (+1) ед. средства;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 99 582 (+539) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 72688 (+101) ед.

За прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 57 авиационных ударов с применением 153 управляемых авиабомб.

Зафиксировано 6358 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3223 обстрела.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка, Долинка, Новоандреевка, Магдалиновка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

