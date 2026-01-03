Украина поразила 4 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре района сосредоточения личного состава и два других важных объекта армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 116 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 3 января 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 210 630 (+750) человек;
танков — 11 497 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 23 855 (+4) ед;
артиллерийских систем — 35 744 (+24) ед;
РСЗО — 1 590 (+1) ед. средства;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 99 582 (+539) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 72688 (+101) ед.
За прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 57 авиационных ударов с применением 153 управляемых авиабомб.
Зафиксировано 6358 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3223 обстрела.
