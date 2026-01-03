Президент Венесуэлы Мадуро заявил о военной агрессии со стороны США
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Венесуэлы Мадуро заявил о военной агрессии со стороны США

Мадуро подтвердил нападение США на Венесуэлу
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о начале "чрезвычайно серьезной военной агрессии" со стороны действующего правительства Соединенных Штатов Америки против его страны.

Главные тезисы

  • Ранее Трамп давал время для выезда Николасу Мадуро, после чего объявил о закрытии воздушного пространства над страной.
  • Президент Венесуэлы заявил о грубом нарушении Устава Организации Объединенных Наций.

Мадуро подтвердил нападение США на Венесуэлу

3 января, после того как США нанесли первые удары по столице Венесуэлы, президент страны Мадуро ввел специальный указ.

Что важно понимать, речь идет о специальном "Указе об объявлении состояния внешнего потрясения на всей национальной территории с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институций и немедленного перехода к вооруженной борьбе".

Народ — на улицы! Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, решительно осуждает и заявляет перед международным сообществом о чрезвычайно серьезной военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракас, столицы Республики, а также в штатах Миранда-Аруа и Арагуа.

Николас Мадуро

Николас Мадуро

Президент Венесуэлы

Мадуро обратил внимание международного сообщества на то, что вторжение США — это грубое нарушение Устава Организации Объединенных Наций, в частности его статей 1 и 2, закрепляющих уважение суверенитета, юридическое равенство государств и запрет применения силы.

Такая агрессия чревата международным миром и стабильностью, в частности в Латинской Америке и Карибском регионе, и ставит под серьезную угрозу жизни миллионов людей, — добавил он.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Венесуэле прогремели громкие взрывы, горит порт — видео
Что происходит в Венесуэле — первые подробности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"На Венесуэлу напали". Президент Колумбии экстренно обратился к миру
США начали бомбить Венесуэлу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 4 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 3 января 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?