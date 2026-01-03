Президент Венесуэлы Мадуро заявил о военной агрессии со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о начале "чрезвычайно серьезной военной агрессии" со стороны действующего правительства Соединенных Штатов Америки против его страны.

Мадуро подтвердил нападение США на Венесуэлу

3 января, после того как США нанесли первые удары по столице Венесуэлы, президент страны Мадуро ввел специальный указ.

Что важно понимать, речь идет о специальном "Указе об объявлении состояния внешнего потрясения на всей национальной территории с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институций и немедленного перехода к вооруженной борьбе".

Народ — на улицы! Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, решительно осуждает и заявляет перед международным сообществом о чрезвычайно серьезной военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракас, столицы Республики, а также в штатах Миранда-Аруа и Арагуа. Николас Мадуро Президент Венесуэлы

Мадуро обратил внимание международного сообщества на то, что вторжение США — это грубое нарушение Устава Организации Объединенных Наций, в частности его статей 1 и 2, закрепляющих уважение суверенитета, юридическое равенство государств и запрет применения силы.