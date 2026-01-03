США вивезли з Венесуели Мадуро та його дружину

Лідера США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину вивезли з країни у межах масштабної операції Штатів проти цієї країни.
Головні тези:
- Президент Венесуели звинуватив США у військовій агресії.
- Окрім того, він ввів в країні надзвичайний стан.
Трамп виступив з першою заявою після атаки США на Венесуелу
За словами очільника Білого дому, ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами США.
Окрім того, Дональд Трамп заявив, що усі інші подробиці будуть оприлюднені згодом.
Що важливо розуміти, 3 січня США атакували щонайменше 11 об’єктів у Венесуелі, зокрема будівлю парламенту, після початку військової операції сьогодні вранці.
Деякі ЗМІ також розповсюдили інформацію про те, що США вбили керівника МВС країни.
На останньому фото можна побачити сили, які США сконцентрували проти Венесуели на кінець 2025 року.
