США вивезли з Венесуели Мадуро та його дружину
США вивезли з Венесуели Мадуро та його дружину

Donald Trump
Трамп виступив з першою заявою після атаки США на Венесуелу

Лідера США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину вивезли з країни у межах масштабної операції Штатів проти цієї країни.

Головні тези:

  • Президент Венесуели звинуватив США у військовій агресії.
  • Окрім того, він ввів в країні надзвичайний стан.

Трамп виступив з першою заявою після атаки США на Венесуелу

Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами очільника Білого дому, ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами США.

Окрім того, Дональд Трамп заявив, що усі інші подробиці будуть оприлюднені згодом.

Сьогодні об 11:00 в Мар-а-Лаго відбудеться прес-конференція. Дякуємо за увагу до цього питання! — заявив президент США.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, 3 січня США атакували щонайменше 11 об’єктів у Венесуелі, зокрема будівлю парламенту, після початку військової операції сьогодні вранці.

Деякі ЗМІ також розповсюдили інформацію про те, що США вбили керівника МВС країни.

На останньому фото можна побачити сили, які США сконцентрували проти Венесуели на кінець 2025 року.

