США вивезли з Венесуели Мадуро та його дружину

Лідера США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину вивезли з країни у межах масштабної операції Штатів проти цієї країни.

Трамп виступив з першою заявою після атаки США на Венесуелу

Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни. Дональд Трамп Президент США

За словами очільника Білого дому, ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами США.

Окрім того, Дональд Трамп заявив, що усі інші подробиці будуть оприлюднені згодом.

Сьогодні об 11:00 в Мар-а-Лаго відбудеться прес-конференція. Дякуємо за увагу до цього питання! — заявив президент США.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, 3 січня США атакували щонайменше 11 об’єктів у Венесуелі, зокрема будівлю парламенту, після початку військової операції сьогодні вранці.

Деякі ЗМІ також розповсюдили інформацію про те, що США вбили керівника МВС країни.