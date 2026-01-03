США вывезли из Венесуэлы Мадуро и его жену

Лидер США Дональд Трамп официально подтвердил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену вывезли из страны в рамках масштабной операции Штатов против этой страны.

Трамп выступил с первым заявлением после атаки США на Венесуэлу

Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе с женой был задержан и вывезен из страны. Дональд Трамп Президент США

По словам главы Белого дома, эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что все остальные подробности будут опубликованы впоследствии.

Сегодня в 11.00 в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Спасибо за внимание к этому вопросу! — заявил президент США.

Фото: скриншот

Что важно понимать, 3 января США атаковали не менее 11 объектов в Венесуэле, в том числе здание парламента, после начала военной операции сегодня утром.

Некоторые СМИ также распространили информацию о том, что США убили главу МВД страны.