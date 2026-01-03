США вывезли из Венесуэлы Мадуро и его жену
Категория
Политика
Дата публикации

США вывезли из Венесуэлы Мадуро и его жену

Donald Trump
Мадуро
Читати українською

Лидер США Дональд Трамп официально подтвердил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену вывезли из страны в рамках масштабной операции Штатов против этой страны.

Главные тезисы

  • Президент Венесуэлы обвинил США в военной агрессии.
  • Кроме того, он ввел в стране чрезвычайное положение.

Трамп выступил с первым заявлением после атаки США на Венесуэлу

Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе с женой был задержан и вывезен из страны.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам главы Белого дома, эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что все остальные подробности будут опубликованы впоследствии.

Сегодня в 11.00 в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Спасибо за внимание к этому вопросу! — заявил президент США.

Фото: скриншот

Что важно понимать, 3 января США атаковали не менее 11 объектов в Венесуэле, в том числе здание парламента, после начала военной операции сегодня утром.

Некоторые СМИ также распространили информацию о том, что США убили главу МВД страны.

На последнем фото можно увидеть силы, какие США сконцентрировали против Венесуэлы на конец 2025 года.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Венесуэле прогремели громкие взрывы, горит порт — видео
Что происходит в Венесуэле — первые подробности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"На Венесуэлу напали". Президент Колумбии экстренно обратился к миру
США начали бомбить Венесуэлу
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Венесуэлы Мадуро заявил о военной агрессии со стороны США
Мадуро подтвердил нападение США на Венесуэлу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?