США вывезли из Венесуэлы Мадуро и его жену

Лидер США Дональд Трамп официально подтвердил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену вывезли из страны в рамках масштабной операции Штатов против этой страны.
Главные тезисы
- Президент Венесуэлы обвинил США в военной агрессии.
- Кроме того, он ввел в стране чрезвычайное положение.
Трамп выступил с первым заявлением после атаки США на Венесуэлу
По словам главы Белого дома, эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что все остальные подробности будут опубликованы впоследствии.
Что важно понимать, 3 января США атаковали не менее 11 объектов в Венесуэле, в том числе здание парламента, после начала военной операции сегодня утром.
Некоторые СМИ также распространили информацию о том, что США убили главу МВД страны.
На последнем фото можно увидеть силы, какие США сконцентрировали против Венесуэлы на конец 2025 года.
