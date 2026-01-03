Глава МЗС Андрій Сибіга на тлі американської військової операції у Венесуелі наголосив на праві венесуельського народу на гідність і свободу і нагадав, що Україна не визнає легітимності Ніколаса Мадуро.
Головні тези:
- Україна відреагувала на військову операцію США у Венесуелі, підтримуючи право венесуельців на гідне життя без порушень прав людини.
- Міністр закордонних справ підкреслив на важливості дотримання принципів демократії та міжнародного права в ситуації у Венесуелі.
Режим Мадуро порушив усі принципи — Сибіга
Як наголосив Сибіга, Україна послідовно захищає право народів жити вільно, без диктатури, гноблення та порушень прав людини.
За словами міністра, Україна, як і десятки інших країн у різних частинах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників.
Ukraine has consistently defended the right of nations to live freely, free of dictatorship, oppression, and human rights violations. The Maduro regime has violated all such principles in every respect.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 3, 2026
Democratic countries and human rights organizations across the globe have…
Ми виступаємо за подальший розвиток подій відповідно до принципів міжнародного права, надаючи пріоритет демократії, правам людини та інтересам венесуельців.
Міністр також висловив подяку "всім у світі, хто допомагає захищати життя".
Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.
В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того, як США почали військову операцію проти Венесуели.
