Україна відреагувала на військову операцію США у Венесуелі

Глава МЗС Андрій Сибіга на тлі американської військової операції у Венесуелі наголосив на праві венесуельського народу на гідність і свободу і нагадав, що Україна не визнає легітимності Ніколаса Мадуро.

Режим Мадуро порушив усі принципи — Сибіга

Як наголосив Сибіга, Україна послідовно захищає право народів жити вільно, без диктатури, гноблення та порушень прав людини.

Режим Мадуро порушив усі ці принципи з усякого погляду. Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу наголошують на поширених злочинах, насильстві, тортурах, гнобленні, порушенні всіх основних свобод, фальсифікації виборів та знищенні демократії і верховенства права, що здійснюються його режимом. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

За словами міністра, Україна, як і десятки інших країн у різних частинах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників.

Народ Венесуели повинен мати можливість жити нормальним життям, мати безпеку, процвітання та людську гідність. Ми будемо й надалі підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу. Поширити

Ми виступаємо за подальший розвиток подій відповідно до принципів міжнародного права, надаючи пріоритет демократії, правам людини та інтересам венесуельців.

Міністр також висловив подяку "всім у світі, хто допомагає захищати життя".

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того, як США почали військову операцію проти Венесуели.