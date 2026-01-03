"Незаконна війна". В Сенаті почався розкол через вторгнення США у Венесуелу

Американські сенатори з Демократичної та Республіканських партій публічно висловили незгоду з рішенням президента США Дональда Трампа розпочати військове вторгнення у Венесуелу. Чимало інших — підтримали цей план.

Як в Сенаті США реагують на події у Венесуелі

З заявою з цього приводу одним з перших виступив сенатор-республіканець Майк Лі.

За словами останнього, він досі не розуміє, як Дональд Трамп міг наважитися на це рішення.

Я з нетерпінням чекаю, щоб дізнатися, що, якщо взагалі щось, може конституційно виправдати цю дію за відсутності оголошення війни або дозволу на застосування військової сили, — поскаржився сенатор. Поширити

Своє обурення також не приховує сенатор-демократ Рубен Гальєго.

Він публічно назвав цю операцію у Венесуелі війною, якій немає жодних виправдань.

Це незаконна війна. Соромно, що ми менш ніж за рік перетворилися зі світового поліцейського на світового хулігана. У нас немає жодних підстав воювати з Венесуелою, — наголосив політик. Поширити

Що важливо розуміти, Дональд Трамп досі не відповів, чи отримав він дозвіл від Конгресу США на проведення операцію у Венесуелі.