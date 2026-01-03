"Незаконна війна". В Сенаті почався розкол через вторгнення США у Венесуелу

Американські сенатори з Демократичної та Республіканських партій публічно висловили незгоду з рішенням президента США Дональда Трампа розпочати військове вторгнення у Венесуелу. Чимало інших — підтримали цей план.
Головні тези:
- Сенатори США не розуміють, чому Трампа начхав на закони власної країни.
- На переконання деяких політиків, Штати перетворилися на “світового хулігана”.
Як в Сенаті США реагують на події у Венесуелі
З заявою з цього приводу одним з перших виступив сенатор-республіканець Майк Лі.
За словами останнього, він досі не розуміє, як Дональд Трамп міг наважитися на це рішення.
Своє обурення також не приховує сенатор-демократ Рубен Гальєго.
Він публічно назвав цю операцію у Венесуелі війною, якій немає жодних виправдань.
Що важливо розуміти, Дональд Трамп досі не відповів, чи отримав він дозвіл від Конгресу США на проведення операцію у Венесуелі.
