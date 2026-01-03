"Незаконная война". В Сенате начался раскол из-за вторжения США в Венесуэлу

Американские сенаторы из Демократической и Республиканских партий публично выразили несогласие с решением президента США Дональда Трампа начать военное вторжение в Венесуэлу. Многие другие — поддержали этот план.
Главные тезисы
- Сенаторы США не понимают, почему Трампа наплевал на законы собственной страны.
- По убеждению некоторых политиков, Штаты превратились в "мирового хулигана".
Как в Сенате США реагируют на события в Венесуэле
С заявлением на этот счет одним из первых выступил сенатор-республиканец Майк Ли.
По словам последнего, он до сих пор не понимает, как Дональд Трамп мог решиться на этот шаг.
Свое негодование также не скрывает сенатор-демократ Рубен Гальего.
Он публично назвал эту операцию в Венесуэле войной, которой нет никаких оправданий.
Что важно понимать, Дональд Трамп до сих пор не ответил, получил ли он разрешение от Конгресса США на проведение операции в Венесуэле.
