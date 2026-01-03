"Незаконная война". В Сенате начался раскол из-за вторжения США в Венесуэлу

Американские сенаторы из Демократической и Республиканских партий публично выразили несогласие с решением президента США Дональда Трампа начать военное вторжение в Венесуэлу. Многие другие — поддержали этот план.

Как в Сенате США реагируют на события в Венесуэле

С заявлением на этот счет одним из первых выступил сенатор-республиканец Майк Ли.

По словам последнего, он до сих пор не понимает, как Дональд Трамп мог решиться на этот шаг.

Я с нетерпением жду, чтобы узнать, что, если вообще что-то, может конституционно оправдать это действие на фоне отсутствия объявления войны или разрешения на применение военной силы, — посетовал сенатор. Поделиться

Свое негодование также не скрывает сенатор-демократ Рубен Гальего.

Он публично назвал эту операцию в Венесуэле войной, которой нет никаких оправданий.

Это незаконная война. Стыдно, что мы менее чем за год превратились из мирового полицейского в мирового хулигана. У нас нет никаких оснований воевать с Венесуэлой, — подчеркнул политик. Поделиться

Что важно понимать, Дональд Трамп до сих пор не ответил, получил ли он разрешение от Конгресса США на проведение операции в Венесуэле.