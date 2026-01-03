Рубио впервые раскрыл, что Трамп планирует сделать с Мадуро

Шеф американской дипломатии Марк Рубио заявил, что американские силы якобы арестовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро для привлечения к ответственности в Соединенных Штатах.

Мадуро привлекут к уголовной ответственности в США

Об актуальных планах Дональда Трампа глава Госдепа США рассказал сенатору Майку Ли.

Рубио сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими силами для привлечения к уголовной ответственности в США, и что военные действия, которые мы видели ночью, были направлены на защиту и поддержку тех, кто выполнял ордер на арест, — написал Майк Ли. Поделиться

Just got off the phone with @SecRubio



He informed me that Nicolás Maduro has been arrested by U.S. personnel to stand trial on criminal charges in the United States, and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant… https://t.co/lXCxhPoKSZ — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 3, 2026

Американский сенатор также предположил, что эта операция вполне возможно подпадает под полномочия президента, предусмотренные статьей II Конституции.

Что важно понимать, речь идет о защите американских граждан от реальной или неизбежной угрозы нападения.

Как отметил Ли, Рубио заявил, что не ожидает дальнейших американских действий в Венесуэле, поскольку Мадуро уже находится в руках США.

О вывозе президента Венесуэлы и его супруги в Штаты сообщил сам Дональд Трамп.

Он также пообещал раскрыть все детали этой операции около 17.00 2 января во время пресс-конференции.