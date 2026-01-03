Рубио впервые раскрыл, что Трамп планирует сделать с Мадуро

Шеф американской дипломатии Марк Рубио заявил, что американские силы якобы арестовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро для привлечения к ответственности в Соединенных Штатах.
Главные тезисы
- США выдвинули Мадуро и его супруге обвинения в "наркотерроризме".
- В скором времени они предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.
Мадуро привлекут к уголовной ответственности в США
Об актуальных планах Дональда Трампа глава Госдепа США рассказал сенатору Майку Ли.
Американский сенатор также предположил, что эта операция вполне возможно подпадает под полномочия президента, предусмотренные статьей II Конституции.
Что важно понимать, речь идет о защите американских граждан от реальной или неизбежной угрозы нападения.
Как отметил Ли, Рубио заявил, что не ожидает дальнейших американских действий в Венесуэле, поскольку Мадуро уже находится в руках США.
О вывозе президента Венесуэлы и его супруги в Штаты сообщил сам Дональд Трамп.
Он также пообещал раскрыть все детали этой операции около 17.00 2 января во время пресс-конференции.
