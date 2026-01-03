Рубио впервые раскрыл, что Трамп планирует сделать с Мадуро
Категория
Политика
Дата публикации

Рубио впервые раскрыл, что Трамп планирует сделать с Мадуро

Рубио
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Шеф американской дипломатии Марк Рубио заявил, что американские силы якобы арестовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро для привлечения к ответственности в Соединенных Штатах.

Главные тезисы

  • США выдвинули Мадуро и его супруге обвинения в "наркотерроризме".
  • В скором времени они предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.

Мадуро привлекут к уголовной ответственности в США

Об актуальных планах Дональда Трампа глава Госдепа США рассказал сенатору Майку Ли.

Рубио сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими силами для привлечения к уголовной ответственности в США, и что военные действия, которые мы видели ночью, были направлены на защиту и поддержку тех, кто выполнял ордер на арест, — написал Майк Ли.

Американский сенатор также предположил, что эта операция вполне возможно подпадает под полномочия президента, предусмотренные статьей II Конституции.

Что важно понимать, речь идет о защите американских граждан от реальной или неизбежной угрозы нападения.

Как отметил Ли, Рубио заявил, что не ожидает дальнейших американских действий в Венесуэле, поскольку Мадуро уже находится в руках США.

О вывозе президента Венесуэлы и его супруги в Штаты сообщил сам Дональд Трамп.

Он также пообещал раскрыть все детали этой операции около 17.00 2 января во время пресс-конференции.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Венесуэлы Мадуро заявил о военной агрессии со стороны США
Мадуро подтвердил нападение США на Венесуэлу
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США вывезли из Венесуэлы Мадуро и его жену
Donald Trump
Мадуро
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы готовы". Россия отреагировала на вторжение США в Венесуэлу
Лавров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?