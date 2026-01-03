Рубіо вперше розкрив, що Трамп планує зробити з Мадуро

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо заявив, що американські сили нібито заарештували президента Венесуели Ніколаса Мадуро для притягнення до відповідальності у Сполучених Штатах.

Мадуро притягнуть до кримінальної відповідальності у США

Про актуальні плани Дональда Трампа глава Держдепу США розповів сенатору Майку Лі.

Рубіо повідомив мені, що Ніколас Мадуро був заарештований американськими силами для притягнення до кримінальної відповідальності в США, і що військові дії, які ми бачили вночі, були спрямовані на захист і підтримку тих, хто виконував ордер на арешт, — написав Майк Лі. Поширити

Just got off the phone with @SecRubio



He informed me that Nicolás Maduro has been arrested by U.S. personnel to stand trial on criminal charges in the United States, and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant… https://t.co/lXCxhPoKSZ — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 3, 2026

Американський сенатор також припустив, що ця операція, цілком можливо, підпадає під повноваження президента, передбачені статтею II Конституції.

Що важливо розуміти, йдеться про захист американських громадян від реальної або неминучої загрози нападу.

Як зазначив Лі, Рубіо заявив, що не очікує подальших американських дій у Венесуелі, оскільки Мадуро вже в руках США.

Про вивезення президента Венесуели та його дружини до Штатів повідомив сам Дональд Трамп.

Він також пообіцяв розкрити усі деталі цієї операції близько 17:00 2 січня під час прес-конференції.