"Виконали дивовижну роботу". Трамп оцінив військову операцію США у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп розповів деталі американської операції у Венесуелі, зокрема, повідомив, що ніхто з американських військових не загинув.
Головні тези:
- Військова операція у Венесуелі, яку оцінив Трамп, завершилася успішно без жертв серед американських військових.
- Президент США підкреслив швидкість та жорстокість військової дії, називаючи роботу американських військ дивовижною.
Трамп похвалив військову операцію США у Венесуелі
Як розповів Трамп, американські військові захопили президента США Ніколаса Мадуро без жодних жертв. Є кілька поранених, повідомив Дональд Трамп.
Він також визнав, що США чекали чотири дні на початок операції, поки покращаться погодні умови, і що востаннє він розмовляв з Мадуро тиждень тому.
Трамп також сказав, що спостерігав за захопленням Мадуро в режимі реального часу з кімнати в Мар-а-Лаго разом з військовими генералами.
Трамп сказав, що дивився, як американські військові захоплюють Мадуро, в тому числі пробиваючи сталеві двері.
Насправді вони просто увірвалися, і вони увірвалися в місця, в які насправді не можна було увійти, увірвалися в сталеві двері, які були встановлені саме для цього, і їх вивели за лічені секунди. Я ніколи не бачив нічого подібного.
Трамп також сказав, що США мали в своєму розпорядженні "величезну кількість" літальних апаратів, включно з гелікоптерами та винищувачами.
Президент додав, що під час операції був збитий вертоліт, але жодного літака не втрачено.
Трамп заявив, що Сполучені Штати зараз визначають наступні кроки у Венесуелі після затримання Мадуро, сигналізуючи про активну роль США у формуванні майбутнього країни, але не підтримуючи лідера опозиції та лауреата Нобелівської премії миру Марію Коріну Мачадо.
