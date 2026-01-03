"Виконали дивовижну роботу". Трамп оцінив військову операцію США у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп розповів деталі американської операції у Венесуелі, зокрема, повідомив, що ніхто з американських військових не загинув.

Трамп похвалив військову операцію США у Венесуелі

Як розповів Трамп, американські військові захопили президента США Ніколаса Мадуро без жодних жертв. Є кілька поранених, повідомив Дональд Трамп.

Він також визнав, що США чекали чотири дні на початок операції, поки покращаться погодні умови, і що востаннє він розмовляв з Мадуро тиждень тому.

Трамп також сказав, що спостерігав за захопленням Мадуро в режимі реального часу з кімнати в Мар-а-Лаго разом з військовими генералами.

Справжні військові сказали мені, що жодна інша країна на Землі не може здійснити такий маневр. Якби ви бачили, що сталося, я маю на увазі, я дивився це буквально, як телевізійне шоу. Дональд Трамп Президент США

Якби ви бачили цю швидкість, цю жорстокість, знаєте, вони кажуть про швидкість, жорстокість, вони використовують цей термін. Це було просто дивовижно, ці люди зробили дивовижну роботу. Ніхто інший не зміг би зробити нічого подібного. Поширити

Трамп сказав, що дивився, як американські військові захоплюють Мадуро, в тому числі пробиваючи сталеві двері.

Насправді вони просто увірвалися, і вони увірвалися в місця, в які насправді не можна було увійти, увірвалися в сталеві двері, які були встановлені саме для цього, і їх вивели за лічені секунди. Я ніколи не бачив нічого подібного.

Трамп також сказав, що США мали в своєму розпорядженні "величезну кількість" літальних апаратів, включно з гелікоптерами та винищувачами.

Президент додав, що під час операції був збитий вертоліт, але жодного літака не втрачено.

Трамп заявив, що Сполучені Штати зараз визначають наступні кроки у Венесуелі після затримання Мадуро, сигналізуючи про активну роль США у формуванні майбутнього країни, але не підтримуючи лідера опозиції та лауреата Нобелівської премії миру Марію Коріну Мачадо.