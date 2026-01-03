Медведєв б'ється в істериці через дії США у Венесуелі

Колишній президент РФ, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв цинічно відреагував на військову операцію США у Венесуелі, закликавши Трампа також “бомбити військові бази” України.
Головні тези:
- Медведєв реагує на військову операцію США у Венесуелі та закликає Трампа атакувати військові бази України.
- У своїй істериці Медведєв критикує втручання США у справи Венесуели, які порушують міжнародне право.
Медведєв на тлі військової операції США у Венесуелі закликав Трампа “атакувати Банкову”
Медведєв брехливо назвав ситуацію у Венесуелі “відмінним прикладом миротворчості США”.
Також Медведєв не упустив можливості накинутися на Україну. Він заявив, що було б непогано, якби США "атакували військові бази України".
Операція в Каракасі стала найкращим доказом того факту, що будь-якій державі треба максимально зміцнювати свої Збройні сили, не дозволяючи різним багатим нахабам запросто змінювати конституційний лад у пошуках нафти або чогось іншого.
Колишній президент РФ також підкреслив, що максимальним зміцненням країни від нападу нібито є наявність ядерної зброї.
Раніше Міністерство закордонних справ Росії засудило американські удари по Венесуелі. У МЗС РФ заявили, що це "викликає глибоке занепокоєння і засудження".
