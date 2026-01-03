Сенатор-республіканець Вікер кинув виклик Трампу заради України

Впливовий сенатор-республіканець, голова сенатського комітету зі збройних сил Роджер Вікер розкритикував президента США Дональда Трампа за те, що він намагається схилити Україну до здачі своїх територій країні-агресорці Росії.
Головні тези:
- Сенатор вважає, що голова Кремля відчуває загрозу для себе з боку Заходу.
- Путін використовує брехливу риторику для досягнення своїх цілей.
Вікер критикує підхід Трампа до завершення війни
Сенатор публічно вимагає від очільника Білого дому використовувати сильнішу позицію, щоб покласти край російсько-українській війні.
Вікер також звернув увагу на те, що Україна успішно відвоювала Куп'янськ, а армія РФ досі не може захопити Покровськ.
На цьому тлі риторика російського диктатора про непереможність його військ звучить дуже сумнівно.
За словами сенатора, Путін більше не зможе створити бойову міць, необхідну для досягнення своїх максималістських цілей.
Політик також вважає, що глава Кремля досі розцінює єдність Заходу як найбільшу загрозу своїм цілям.
