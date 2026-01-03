Сенатор-республиканец Уикер бросил вызов Трампу ради Украины

Влиятельный сенатор-республиканец, глава сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер подверг критике президента США Дональда Трампа за то, что он пытается склонить Украину к сдаче своих территорий стране-агрессорке России.
Главные тезисы
- Сенатор считает, что глава Кремля испытывает угрозу для себя со стороны Запада.
- Путин использует лживую риторику для достижения своих целей.
Уикер критикует подход Трампа к завершению войны
Сенатор публично требует от главы Белого дома использовать более сильную позицию, чтобы положить конец российско-украинской войне.
Уикер также обратил внимание на то, что Украина успешно отвоевала Купянск, а армия РФ до сих пор не может захватить Покровск.
На этом фоне риторика российского диктатора о непобедимости его войск звучит очень сомнительно.
По словам сенатора, Путин больше не сможет создать боевую мощь, необходимую для достижения своих максималистских целей.
Политик также считает, что глава Кремля по-прежнему расценивает единство Запада как наибольшую угрозу своим целям.
