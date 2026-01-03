Сенатор-республиканец Уикер бросил вызов Трампу ради Украины
Сенатор-республиканец Уикер бросил вызов Трампу ради Украины

Уикер критикует подход Трампа к завершению войны
Источник:  online.ua

Влиятельный сенатор-республиканец, глава сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер подверг критике президента США Дональда Трампа за то, что он пытается склонить Украину к сдаче своих территорий стране-агрессорке России.

Главные тезисы

  • Сенатор считает, что глава Кремля испытывает угрозу для себя со стороны Запада.
  • Путин использует лживую риторику для достижения своих целей.

Уикер критикует подход Трампа к завершению войны

Сенатор публично требует от главы Белого дома использовать более сильную позицию, чтобы положить конец российско-украинской войне.

Уикер также обратил внимание на то, что Украина успешно отвоевала Купянск, а армия РФ до сих пор не может захватить Покровск.

На этом фоне риторика российского диктатора о непобедимости его войск звучит очень сомнительно.

По словам сенатора, Путин больше не сможет создать боевую мощь, необходимую для достижения своих максималистских целей.

Политик также считает, что глава Кремля по-прежнему расценивает единство Запада как наибольшую угрозу своим целям.

Иначе он не распространял бы голословные заявления об украинских атаках на его резиденцию... Мы не должны терпеть эту ложь... Украина готова к миру на справедливых и реалистичных условиях и не нужно ее заставлять уступить России не оккупированные территории, — требует от Трампа сенатор Уикер.

Сибига

