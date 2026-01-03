2 января некоторые украинские СМИ распространили инсайдерскую информацию о том, что президент Владимир Зеленский намерен снять Василия Малюка с должности главы СБУ. На этом фоне командир 1-го АК НГУ "Азов" полковник Денис Прокопенко выступил с важным заявлением и неформальным обращением к лидеру страны.
Главные тезисы
- Малюк продемонстрировал высокий уровень профессионализма и погружение в детали сложной работы в области безопасности.
- По словам командира “Азова”, Малюк был одним из самых эффективных должностных лиц в 2025 году.
Командир "Азова" встал на защиту Малюка
По словам Прокопенко, он познакомился с действующим главой СБУ еще до полномасштабного вторжения.
Это произошло в начале 2022 года, когда “Азов” выполнял боевые и специальные задачи в составе УСКБ (группировка снайперской и контрснайперской борьбы) по всей линии фронта.
В то время Малюк занимал должность заместителя МВД.
После этого они отправились на позиции, которые “Азов” освободил в 2019 году — тогда же попали под артобстрел.
По словам "Рэдиса", Малюк перенес его с улыбкой на лице.
По словам Прокопенко, для нашей страны большая удача иметь такого компетентного и преданного стране руководителя СБУ во время войны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-