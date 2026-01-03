"Большая удача". Командир "Азова" призывает оставить Малюка главой СБУ
"Большая удача". Командир "Азова" призывает оставить Малюка главой СБУ

Командир "Азова" встал на защиту Малюка
Источник:  АЗОВ

2 января некоторые украинские СМИ распространили инсайдерскую информацию о том, что президент Владимир Зеленский намерен снять Василия Малюка с должности главы СБУ. На этом фоне командир 1-го АК НГУ "Азов" полковник Денис Прокопенко выступил с важным заявлением и неформальным обращением к лидеру страны.

  • Малюк продемонстрировал высокий уровень профессионализма и погружение в детали сложной работы в области безопасности.
  • По словам командира “Азова”, Малюк был одним из самых эффективных должностных лиц в 2025 году.

По словам Прокопенко, он познакомился с действующим главой СБУ еще до полномасштабного вторжения.

Это произошло в начале 2022 года, когда “Азов” выполнял боевые и специальные задачи в составе УСКБ (группировка снайперской и контрснайперской борьбы) по всей линии фронта.

В то время Малюк занимал должность заместителя МВД.

Зашли в командный пункт. Среди всех высокопоставленных чиновников Василий Васильевич с большим интересом заслушал обстановку и быстро понял, как построена система разведки, каким образом проводится планирование огневого поражения после получения и обработки разведданных. После этого он задавал профессиональные вопросы по военному делу, которые вроде бы не в сфере его компетенции, что меня приятно удивило. Мне импонируют руководители, которые углубляются в детали и изучают вопросы изнутри, потому что все строится на мелочах.

После этого они отправились на позиции, которые “Азов” освободил в 2019 году — тогда же попали под артобстрел.

По словам "Рэдиса", Малюк перенес его с улыбкой на лице.

Тогда в глубине души я обрадовался тому, что такой офицер появился в структуре. Знаю, что в Службе безопасности Украины, которую он возглавляет, работают именно такие принципы и подходы. Василий Васильевич — профессионал, максимально погруженный в детали сложной работы его подчиненных, приносящий огромную пользу делу защиты Украины.

По словам Прокопенко, для нашей страны большая удача иметь такого компетентного и преданного стране руководителя СБУ во время войны.

Если измерять компетентность и эффективность работы должностных лиц по их КПД за год, то, пожалуй, он является одним из самых эффективных руководителей, который делает свою и не только свою работу на высоком уровне. Продолжайте в том же духе, господин генерал! — призвал “Рэдис”.

