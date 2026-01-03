"Велика удача". Командир "Азова" закликає залишити Малюка главою СБУ

2 січня деякі українські ЗМІ поширили інсайдерську інформацію про те, що президент Володимир Зеленський планує зняти Василя Малюка з посади глава СБУ. На цьому тлі командир 1-го АК НГУ “Азов” полковник Денис Прокопенко виступив з важливою заявою та неформальним звернення до лідера країни.
Головні тези:
- Малюк продемонстрував високий рівень професіоналізму та зануреність в деталі складної роботи у галузі безпеки.
- За словами командира «Азова», Малюк був одним із найефективніших посадовців у 2025 році.
Командир "Азова" став на захист Малюка
За словами Прокопенка, він познайомився з чинним главою СБУ ще до повномасштабного вторгнення.
Це сталося на початку 2022 року, коли “Азов” виконував бойові та спеціальні задачі в складі УСКБ (угрупування снайперської та контрснайперської боротьби) по всій лінії фронту.
На той час Малюк обіймав посаду заступника МВС.
Після цього вони вирушили на позиції, які «Азов» звільнив у 2019 році — тоді ж потрапили під артобстріл.
За словами “Редіса”, Малюк переніс його з посмішкою на обличчі.
За словами Прокопенка, для нашої країни велика удача мати такого компетентного та відданого країні керівника СБУ під час війни.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-