"Велика удача". Командир "Азова" закликає залишити Малюка главою СБУ
Джерело:  АЗОВ

2 січня деякі українські ЗМІ поширили інсайдерську інформацію про те, що президент Володимир Зеленський планує зняти Василя Малюка з посади глава СБУ. На цьому тлі командир 1-го АК НГУ “Азов” полковник Денис Прокопенко виступив з важливою заявою та неформальним звернення до лідера країни.

Головні тези:

  • Малюк продемонстрував високий рівень професіоналізму та зануреність в деталі складної роботи у галузі безпеки.
  • За словами командира «Азова», Малюк був одним із найефективніших посадовців у 2025 році.

За словами Прокопенка, він познайомився з чинним главою СБУ ще до повномасштабного вторгнення.

Це сталося на початку 2022 року, коли “Азов” виконував бойові та спеціальні задачі в складі УСКБ (угрупування снайперської та контрснайперської боротьби) по всій лінії фронту.

На той час Малюк обіймав посаду заступника МВС.

Зайшли на командний пункт. Серед усіх присутніх високопосадовців Василь Васильович із великим зацікавленням заслухав обстановку та швидко зрозумів, як побудована система розвідки, яким чином проводиться планування вогневого ураження після отримання та обробки розвідданих. Після цього він ставив фахові питання по військовій справі, які наче б не в сфері його компетенції, що мене приємно здивувало. Мені імпонують керівники, які заглиблюються в деталі і вивчають питання зсередини, бо все будується на дрібницях.

Денис Прокопенко

Денис Прокопенко

Командир 1-го АК НГУ “Азов”

Після цього вони вирушили на позиції, які «Азов» звільнив у 2019 році — тоді ж потрапили під артобстріл.

За словами “Редіса”, Малюк переніс його з посмішкою на обличчі.

Тоді у глибині душі я зрадів, що такий офіцер зʼявився в структурі. Знаю, що в Службі безпеки України, яку він нині очолює, працюють саме такі принципи та підходи. Василь Васильович — професіонал, який максимально занурений в деталі складної роботи його підлеглих, котра приносить величезну користь справі захисту України.

За словами Прокопенка, для нашої країни велика удача мати такого компетентного та відданого країні керівника СБУ під час війни.

Якщо вимірювати компетентність та ефективність роботи посадовців по їх ККД за рік, то, мабуть, він є одним із найефективніших керівників, який робить свою і не лише свою роботу на високому рівні. Продовжуйте в тому ж дусі, пане генерал! — закликав “Редіс”.

